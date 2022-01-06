المشهد اليمني الأول

مظلومية فاطمة الزهراء

يصادف الثالث من شهر جمادي الثاني من كل عام هجري ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام توفيت الصديقة الكبرى وهي غاضبة والرسول الكريم قال: “يغضب الله لغضبها”، توفيت سيدة نساء العالمين وهي محرومة عنوة من وراثة تركة أبيها في “بستان فدك”.

وعندما طالبت بحقها قيل لها أن الأنبياء لا يورثون والملك النبي سليمان عليه السلام ورث أبيه داؤود عليه السلام حكماً وأملاك ولاحقاً وفي زمن الدولة الأموية الحاكم الأموي عمر بن عبد العزيز أعاد الوريثة ” بستان فدك” إلى أهلها وأوقف لعن وشتم بعل فاطمة الزهراء الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه من على منابر خطبة الجمعة لدولة نظام ملوك الفساد بني أمية.

ولذلك وغيره تم اغتيال الشهيد عمر بن عبد العزيز بالسم الأموي القاتل، وتمت إعادة تركة “بستان فدك” بعد مصادرة ظالمة، لأن فاطمة الزهراء رفضت مبايعة ابو بكر لأنها لم تقر بخلافة ابو بكر لأبيها رسول الرحمة للعالمين وجاهرت بالرفض بالخطب شعرا ونثرا والمجاهر بالحق بأحقية الإمام علي بالخلافة يناله ما ينال من السلطة الحاكمة.

واستشهدت الفاطمة الزهراء وقبل وفاتها أوصت بالا يحضر أبو بكر جنازتها وألا يصلي على جنازتها، وان تدفن في مكان مجهول في قبر لا تعرفه السلطة وخليفة السلطة، والله سبحانه وتعالى يغضب لغضبها.

الميلاد والوفاة

تاريخ الوفاة الثالث من جمادى الآخرة العام الحادي عشر للهجرة وبوفاة آخر أبناء رسول الله محمد صل الله عليه وآله وسلم، من الذكور قال أحدهم لقد بتر محمد الليلة أي انقطعت ذريته، فنزلت سورة الكوثر، وكان العشرين من شهر جمادي الآخر من العام الخامس للبعثة هو تاريخ ميلاد فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين، أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم، بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ “إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ (3)”.

والكوثر هي فاطمة الزهراء والصلاة والنحر هو في الحياة الدنيا دار العمل وليس في الحياة الآخرة دار الجزاء ولاعمل يا فقهاء الوهابية اليهودية وان شانئك هو الابتر أي مبغضك يا محمد هو الأبتر هو منقطع النسل.

والكوثر هي فاطمة الزهراء هي النسل الذرية الغزيرة الغير مُنقطعة إلى يوم القيامة ومن نسلها أهل البيت الكرام، وتشرح ذلك آية المباهلة مع نصارى نجران الذين دفعوا الجزية وهم صاغرين خوفا على انفسهم بالمباهلة، ونجوا من اللعن والجزية لبيت مال المسلمين ببركة أهل البيت الكرام فاطمة وعلي والحسن والحسين رضوان الله عليهم وبالرسول الكريم رسول الرحمة للعالمين.

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم. “فَمَنۡ حَاۤجَّكَ فِیهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ فَقُلۡ تَعَالَوۡا۟ نَدۡعُ أَبۡنَاۤءَنَا وَأَبۡنَاۤءَكُمۡ وَنِسَاۤءَنَا وَنِسَاۤءَكُمۡ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمۡ ثُمَّ نَبۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَـٰذِبِینَ ” ( آل عمران الآية ٦١ ).

واليوم أنظمة الملوك ورؤساء انظمة التطبيع بالظاهر والباطن يدفعون الجزية لترامب النصراني وبنوك الغرب وبرأسمال يهودي عندما تولوا أمريكا واليهود وحاربوا اهل البيت الكرام النسل الغزير الغير منقطع بالرغم من كل ماحدث ويحدث لأهل البيت الكرام وانقطعت كل الانسال واندثرت وستندثر وينتهي نسل بني سعود وعيال زايد و خليفة وبني عصمان، وستستمر ذرية كوثر فاطمة الزهراء اهل البيت الكرام.

واليوم نظام ملوك الفساد بني سعود كامتداد لكفار قريش وبني أمية بوصف ذرية كوثر فاطمة الزهراء أهل البيت الكرام بالسلالة والكهنوت وهم في أحضان أعداء اهل البيت الكرام، في أحضان أعداء الإسلام تحالف اليهود وامريكا المفسدين في الأرض المغضوب عليهم.

وذرية بنت النبي محمد صلّ الله عليه وآله وسلم في مواجهة تحالف اليهود وامريكا وملوك الفساد والتضليل وخيانة التطبيع وببركه نسل الكوثر فاطمة الزهراء وأمها السيدة خديجة وزوجها الإمام علي رضوان الله عليهم ومن أولادها الإمام الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، ومن نسلهم كان اهل البيت الكرام واليوم نظام ملوك الفساد واذناب أمريكا واليهود بمعزوفة الغاء جملة اللهم صلّ على آل محمد من الصلاة اليومية من التشهد وقولهم بانها سّنُة وليست ركن من اركان الصلاة وهم من يتشدقون بالسّنة والسلف الصالح والقصد هو اتباع الحاخام اليهودي وامريكا.

ولذلك هم اليوم بالمخالفة لتعاليم الإسلام الواردة بالقرآن الكريم بالخمور والمراقص والزنا والجهاد الوهابي السلفي الإخواني التكفيري ضد أبناء البلاد المسلمين ضد اهل البيت الكرام ضد شيعة اهل البيت الكرام وهم تحت قيادة اليهود وامريكا وديدندهم اليوم تحريم الحلال واستحلال حرام الزنا وأبناء مجهولي النسب وهدم الاسرة أساس المجتمع الإسلامي.

كما هو حاصل اليوم بالإمارات كلياً والسعودية وتركيا نسبياً ولو اتبعوا اهل البيت الكرام وشيعتهم لكان امرهم مختلف والعدو هو تحالف أمريكا واليهود ومن يدور في فلكهم ولو كانوا اتبعوا احاديث رسول الرحمة للعالمين من حديث الغدير وحديث الكساء وحديث لن تظلوا بعدي ابدا بالقرآن الكريم والعترة اهل البيت الكرام لما أصبحت اليوم امة الإسلام راكعة تحت اقدام أعداء الامة الإسلامية وبالوكلاء من أنظمة ملوك وامراء الفساد السعودية والامارات وقطر والأردن والمغرب وبالوكلاء من أنظمة خيانة التطبيع تركيا ومصر والسودان.

واللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد والمعني هو اتباع رسول الرحمة للعالمين اتباع اهل البيت الكرام بالعمل بحديث الموالاة بحديث لن تظلوا بعدي ابدا باتباع كوثر فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام.

انتقاد للتصويب

انتقاد الماضي الماضي البعيد ماضي مؤتمر السقيفة الذي اوصلنا الى زمن اعتبار العدو اليهودي والامريكي صديق والمسلم كافر ومشرك واهل بدع ومليشيات والزنا حلال واولاد الزنا بالأرقام هو انتقاد للتصويب والتصحيح بان لا نظل ابد بالقرآن الكريم وقرناء القرآن من اهل البيت الكرام القائلين بان العدو هو تحالف الظالمين بالماضي والحاضر والمستقبل تحالف النصارى واليهود ومن يتولهم من عرب خيانة التطبيع واعراب أنظمة الملوك وعجم المسلمين تركيا كما ورد بالقران الكريم واليوم هانحن نرى ان من يكفر من ينتقد الماضي هو يوجه سلاح الجهاد الوهابي التكفيري نحو ابنا البلاد المسلمين من يكفر من ينتقد الماضي هو تحت قيادة اليهود وامريكا وبالوكلاء السعودي الاماراتي التركي القطري أولياء بعضهم أولياء بعض، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والحق أوضح وواضح اكثر من أي زمن مضى، وضع نفسك حيث تشاء والعاقبة للمتقين.

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المحرر السياسي

4 جمادي الآخرة ١٤٤٣هـ

6 يناير 2022م