المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. وثيقة صادمة تكشف تورط الإخوان بخيانة العـمـالقة.. والقيادة العامة لألوية العمالقة تهدد رسمياً بوقف المعركة بعد تعرضها للغدر في شبوة

هددت القيادة العامة لمرتزقة الإمارات “ماتسمى بألوية العـمـالقة” بوقف عملياتها العسكرية التي تخوضها ضد قوات صنعاء في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وكشفت وثيقة سرية مسربة، ومرفوعة من قبل قائد الوية العـمـالقة موجهة لقائد العمليات المشتركة في تحالف العدوان عن خسائر كبيرة تعرضت لها الوية العـمـالقة خلال سير المعارك التي خاضتها في شبوة وعن خيانات قبلية وحزبية لتلك القوات.

وأوضحت البرقية بأن قوات العـمـالقة ” مستمرة في تنفيذ عملية إعصار الجنوب رغم الخسائر في الأرواح والعتاد “.

وأضافت قيادة مرتزقة الوية العمالقة بأن ” تقارير قواتنا في الميدان تؤكد وجود تعاون واضح مع العدو من قبل عناصر عسكرية وحزبية وقبلية ينتمون إلى حزب الاخوان ” . في إشارة منها إلى حزب ” التجمع اليمني للإصلاح “.

وأكدت قيادة ألوية العـمـالقة في برقيتها بأنه ” يتم رصد تحركات قواتنا وتحديد تواجد قيادتنا ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة وتدمير عتاد من خلال استهداف قواتنا من قبل العدو بالصواريخ والطائرات المسيرة بالإضافة إلى مشاركة عناصر قبلية في القتال مع العدو في حريب وتلك القوات تابعة لحزب الاخوان “.

وطالبت قيادة الوية العـمـالقة بأنه “مطلوب منكم الضغط على قيادات حزب الاخوان لوقف هذا التعاون ضدنا وان لم يتم ذلك سوف نضطر إلى وقف المعركة والعودة الى مركز محافظة شبوة لوقف هذا العمل الغادر ضدنا “.

خسائر هائلة تكبدها مرتزقة الإمارات

وتعرض مرتزقة الإمارات إلى ضربات موجعة خلال الأيام الماضية على يد قوات صنعاء بمحافظة شبوة، التي نفذت عشرات العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة وكمائن نوعية راح ضحيتها المئات من مرتزقة الإمارات قتلى، فضلا عن مئات الجرحى.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية على لسان المتحدث باسمها العميد يحيى سريع تنفيذ عدد كبير من العمليات بسلاح الجو المسير والصواريخ الباليستية على تجمعات مرتزقة الإمارات.

وأشارت القوات المسلحة إلى تمكنها من إفشال زحوف مرتزقة العدوان باتجاه عدد من مديريات شبوة، مؤكدة مصرع وإصابة أعداد كبيرة تقدر بالمئات.

وحصل المشهد اليمني الأول على قائمة كبيرة بأسماء قتلى وجرحى مرتزقة الإمارات، منهم 300 قتيل و128 جريح بينهم قادة من الصف الأول والثاني.