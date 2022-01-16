المشهد اليمني الأول

واصل طـيـران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، اليوم الأحد شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفاً شهداء وجرحى ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد.

وشن طـيـران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، 52 غارة جوية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن 31 غارة على مديريات الوادي والجوبة وحريب في مأرب، و8 غارات على مديرية عين بشبوة، و7 غارات على مديرية الصومعة بالبيضاء.

وأشار المصدر إلى أن طـيـران العدوان شن ايضا غارتين على مديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة في تعز، وغارة على مديرية الجراحي بالحديدة، وغارة على مديرية حرض بحجة.

وكان قد شن طـيـران العدوان الأمريكي الإماراتي أمس السبت أكثر من 50 غارة على محافظات شبوة ومأرب والبيضاء وصعدة، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

خروق مستمرة لإتفاق السويد

وسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 131 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروق غارة لطيران حربي على الجراحي واستحداث تحصينات في الجبلية وتحليق 4 طائرات حربية في اجواء الجبلية والجراحي و 3 طائرات تجسسي في اجواء الجبلية، لافتا الى 33 خرق بقصف مدفعي لعدد 192 قذيفة و 85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي الحديدة كانت قد سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروق العدوان أمس السبت 91 خرقا بينها بينها استحداث تحصينات في الجبلية وتحليق طائرة حربية وست طائرات تجسسية في أجواء الجبلية، و27 خرقا بقصف مدفعي لعدد 137 قذيفة و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.