المشهد اليمني الأول

اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصارالله عبدالوهاب المحبشي أن اليمن منذ بداية العدوان يواجه كيان العدو الصهيوني، مؤكداُ أن العدوان انطلق خدمة لكيان العدو.

وقال المحبشي خلال مداخلة مع المسيرة اليوم الأربعاء، “يجب على الشعب الفلسطيني أن يثق بأن معركتنا هي معركتهم”،

وأضاف بقوله: “لا أمريكا ولا إسرائيل تستطيعان حماية الإمارات فهما فشلتا في حماية السعودية، وكيان العدو فشل في التصدي لصواريخ المقاومة”، داعيا الإمارات إلى أن تنقذ نفسها بنفسها، لأنه ليس من مصلحتها اقتصاديا ولا أمنيا الاستمرار في التصعيد.

وأكد المحبشي أن الأمريكي والصهيوني يقفان اليوم إلى جانب السعودية والإمارات، لافتاً إلى أن هذا الوضوح سيعجل بالنصر بإذن الله.