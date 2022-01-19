المشهد اليمني الأول

تكبد دواعش ومرتزقة الإمارات بمحافظتي شبوة ومأرب خسائر كبرى اثناء تصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع على مديريتي حريب وعين.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لزحف واسع لدواعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مواقع قواتنا في مديريتي حريب وعين رغم الغطاء الجوي المكثف دون إحراز أي تقدم

وأكد العميد سريع أنه تم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 50 ما بين قتيل ومصاب وتم تدمير عدد من المدرعات والآليات فيما دكت القوة الصاروخية تجمعات كبيرة للعدو بصاروخين بالستيين وكانت الإصابات دقيقة سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.