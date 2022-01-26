المشهد اليمني الأول

الضربات التصعيدية لتحالف العدوان على أهداف مدنية في صنعاء وعدد من المحافظات والتي أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، لم تشل قدرات الجيش واللجان الشعبية عن مواصلة استهدافها العمق الإماراتي والسعودي..

ومن بين الأنقاض انطلقت صرخات المدنيين صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لتوسع من مساحة الاستهداف في العاصمتين.

ما لم تكشف عنه أبو ظبي والرياض في عملية “إعصار اليمن 2″، استهداف قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، ومواقع “حساسة” أخرى في المدينة نفسها، إلى جانب استهداف مواقع “حيوية” في دبي بـ”عدد كبير من الصواريخ الباليستية نوع ذو الفقار”.

وتُعد قاعدة الظفرة الجوية منطقة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة، وهو مطار عسكري يقع في مصفح الإمارات، على بعد حوالي 32 كم جنوب أبوظبي، وعلى ارتفاع 77 قدمًا (23 مترًا) فوق مستوى سطح البحر، يحتوي على مدرجين ، 13 لترًا / 31 يمينًا و 13 يمينًا / 31 لترًا، لكل منهما سطح إسفلتي بقياس 3661 م × 46 م (12011 قدمًا × 151 قدمًا).

القاعدة الجوية هي المقر الرئيسي للقيادة الجوية الغربية لسلاح الجو الإماراتي. وتستضيف الجناح المقاتل التابع لسلاح الجو الإماراتي، والذي يضم سرب شاهين الأول ، وسرب شاهين الثاني، وسرب شاهين الثالث المجهز بمركبة لوكهيد مارتن إف -16 إي / إف ديزرت فالكون ).

القاعدة هي موطن لأسراب المقاتلات 71 و 76 التي تدير داسو ميراج 2000-9EAD / DAD. وعلى الرغم من وجود الجيش الأمريكي منذ أوائل التسعينيات، إلا ان الاعتراف بالوجود العسكري الأمريكي في القاعدة رسميًا كان في أغسطس 2017م، ومن قبل القوات الجوية الأمريكية فقط.

وفي 1 سبتمبر 2008م، فتحت القوات الجوية الفرنسية مستوطنتها العسكرية الخاصة بها داخل الزاوية الشمالية الغربية للقاعدة التي تشغل داسو ميراج 2000-5Fs.

تعتبر الظفرة تقريبا أكبر منطقة من حيث المساحة، حيث تحتل 71٪ من إجمالي مساحة إمارة ابوظبي، وتشكل احتياطاتها من الهيدروكربونات 90٪ من احتياطيات الإمارة ، والتي بدورها تشكل 90٪ من احتياطيات الدولة ، وهي مهمة للاقتصاد المحلي.

في نوفمبر الماضي زار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

وقال حينها مخاطبا العسكريين أمام طائرة بدون طيار من نوع “إم كيو-9 ريبر”، إن “وجودكم هنا يصنع فرقا مذهلا لمصالح أمريكا في المنطقة”.

وأشار إلى أن واشنطن لديها عشرات الآلاف من القوات في جميع أنحاء المنطقة. وحينها جاءت الزيارة بعد أيام من تقارير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تفيد باكتشاف وكالات الاستخبارات الأمريكية خلال لما يشتبه بمنشأة عسكرية تشيدها الصين سرا في ميناء إماراتي.

يذكر موقع “الحرة” الأمريكي، وشوهدت طائرة شحن عسكرية من طراز “سي-17″، وطائرات مراقبة أخرى على مدرج القاعدة الجوية أثناء زيارة أوستن..

وقال الموقع “ان قاعدة الظفرة الجوية هي مقر رئيسي للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتأتي خلف قاعدة العدّيد في قطر – مقر القيادة المركزية الأمريكية – حيث شاركت القاعدتان العسكريتان في عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.”

الوحدات البارزة المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية:

• القوات الجوية للإمارات القيادة الجوية الغربية

– الجناح المقاتل 71

سرب – ميراج 2000-9EAD / 9DAD

سرب 76 – ميراج 2000-9EAD / 9DAD

سرب شاهين الأول – صقر الصحراء إف -16 إي / إف

سرب شاهين الثاني – F-16E / F Desert Falcon

سرب شاهين الثالث – F-16E / F Desert Falcon

• القوة الجوية والفضاء الفرنسية (قاعدة الظفرة المقدم تشارلز بيجود الجوية) Escadron de Chasse 1/7 Provence with Dassault Rafale من يونيو 2016. سابقا

اسكادرون دي تشاس 1/2 Cigognes مع داسو ميراج 2000-5F (2008-2010)

اسكادرون دي تشاس 3/30 لورين مع رافال (2010-2016)

• القوات الجوية للولايات المتحدة قيادة القتال الجوي القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية

مركز الحرب الجوية المركزية للقوات الجوية

380 جناح الاستكشاف الجوي

380 مجموعة العمليات الاستكشافية

380 أسراب مقاتلة استكشافية مختلفة – F-15C Eagle ، F-15E Strike Eagle ، F-22 Raptor ، F-35A Lightning II

سرب الاستطلاع 99 للحملة – U-2 Dragon Lady

سرب دعم العمليات الاستكشافية 380 908

سرب التزود بالوقود جواً للرحلات الاستكشافية – موسع KC-10A 968

سرب المراقبة الجوية المحمولة جواً – E-3 Sentry مجموعة الصيانة الاستكشافية الجوية380

سرب صيانة الطائرات الاستكشافية رقم 380

سرب الصيانة الاستكشافية 380

مجموعة دعم المهام الاستكشافية الجوية 380

سرب الهندسة المدنية الاستكشافية 380

380 سرب الاتصالات الاستكشافية

سرب التعاقدات الاستكشافية رقم 380

سرب دعم قوة المشاة 380

سرب الجاهزية اللوجستية الاستكشافية 380

سرب قوات الأمن الاستطلاعي 380

المجموعة الطبية الاستكشافية الجوية 380

المجموعة الأولى للمهندسين المدنيين الاستكشافية إكسبيديشناري برايم بيف

سرب 577

سرب الحصان الأحمر رقم 557

ومن المعروف أن 380th AEW تعمل على تشغيل EQ-4B و RQ-4B Global Hawk. الولايات المتحدة الأمريكية جيش

• قيادة قوات الجيش الأمريكي

قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش الثاني والثلاثين اللواء الحادي عشر للدفاع الجوي

فوج المدفعية 43 للدفاع الجوي الكتيبة الأولى – MIM-104 باتريوت بحسب موقع “stringfixer”الأمريكي.

المصدر: صحيفة الثورة