المشهد اليمني الأول

شُيع في صنعاء، اليوم جثمان فقيد الوطن عضو مجلس الشورى، عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك حسن علي الحجري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.

تقدّم مراسم التشييع عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، وعدد مجالس الوزراء والنواب والشورى وأمين العاصمة حمود عباد، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري وأمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني وقيادات ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية والقوى المناهضة للعدوان وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وأكد عضو السياسي الأعلى السامعي أن الوطن خسر برحيل الفقيد الحجري، قامة وطنية وشخصية سياسية كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية في مناهضة العدوان، وإسهامات الملموسة من خلال الوفد الوطني المفاوض وغيرها من الأعمال التي تقلدها خلال مسيرته العملية.

بدوره اعتبر وزير التعليم العالي حسين حازب، رحيل عبدالملك الحجري فاجعة لكل زملائه ومحبيه، ورفاقه في العمل الوطني .. مشيراً إلى أن العدوان حال دون سفر الفقيد لتلقي العلاج في الخارج، بسبب استمرار الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

فيما اعتبر رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان المهندس لطف الجرموزي، الفقيد واحداً من القيادات الشابة الناشطة في مناهضة العدوان .. مشيداً بإسهاماته في الدفاع عن اليمن من خلال المهام التي تقلدها سواء في عضوية الوفد الوطني المفاوض أو مجلس الشورى.

ولفت إلى أن الفقيد، تعثر سفره لتلقي العلاج اللازم نتيجة استمرار الحصار المفروض على البلاد من قبل تحالف دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

من جهته أوضح أمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني، أن الفقيد عبدالملك الحجري كان صاحب مواقف مشرف وبارز في مناهضة العدوان، كما كان له حضور واسع في العمل السياسي والإعلامي وأحد الشباب الذي حملوا الهّم الوطني على عاتقهم بمسؤولية.

وأكد المشيعون ورفاق الفقيد، أن اليمن خسر برحيل المناضل الحجري، أحد الشخصيات السياسية الفاعلة ومن خيرة الرجال الذين بذلوا أنفسهم وأوقاتهم دفاعاً عن الوطن ومكتسباته.

جرت مراسم التشييع للفقيد الحجري بعد الصلاة عليه في جامع الشعب بالعاصمة صنعاء، ليتم مواراته الثرى في مقبرة الدفعي.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.