المشهد اليمني الأول

استهدف هجوم بطائرات مسيرة فجر الأربعاء العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حسب تقارير إعلامية.

وزعمت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض 3 طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي الإماراتي.

مزاعم اعتراض الإمارات للطائرات المسيرة، أتى عقب بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “ألوية وعد الحق..أبناء الجزيرة العربية” وتتوعد فيه الألوية بمزيد من الضربات الموجعة للإمارات، إذا لم تتوقف الأخيرة عن التدخل في شؤون دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

ولا تعرف هوية ألوية وعد الحق حتى الآن، على الرغم من إعلانها مطلع العام الماضي استهداف المجمع الملكي السعودي بعدد من الطائرات المسيرة، فيما تربط وسائل إعلام أمريكية هذه القوات بكتائب حزب الله العراقية.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أبو ظبي اليوم بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه يعزز حقيقة أن الإمارات باتت غير آمنة، كما أعلنت قوات صنعاء التي نفذت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ثلاث عمليات واسعة استهدفت بها أبو ظبي ودبي.