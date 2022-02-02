المشهد اليمني الأول

” خاص”

جوازي بدون وصاية

بالامس الثلاثاء الاول من فبراير 2022م وبرعاية من السفارة الامريكية ومنظمات اجنبية وبتغطية اعلامية من قنوات بلقيس ويمن شباب والمهرية المحسوبه على النظيم العالمي للاخوان المتأسلمين وبتشجيع من شخصيات من نون النسوة وتاء الفاعل المحسوبين على الثقافة الغربية الهدامة قامت بضعة نساء من الموظفات لدي المنظمات الاجنبية وبرفقه “رجل مقعي” بالتظاهر امام مصلحة الهجرة والجوازات في تعز المُحتلة التي يسيطر عليها مرتزقة ادوات العدوان ضمن حملة اسموها ” جوازي بدون وصاية” والمطالبة بحق حصول المرأة على وثيقة جواز السفر بدون موافقة اولياء الامور وحق سفر المرأة للخارج بدون اخ واب وزوج للعمل

وقالوا ان الاب والاخ والزوج هو وصاية وتعسف ومجتمع ذكوري وكهنوت والسفارة الامريكية والمنظمات الاجنبية وسفارات دول تحالف العدوان وبغطاء اعلامي من قنوات اخوان بني عصمان يحرحرون المرأة من اوصاية اولياء الامور في المحافظات المُحتلة يحرحرون المرأة من الاب والاخ والزوج وبحملة ” جوازي بدون وصاية”

وفي نهاية المظاهرة اصدرن العشر النساء والرجل المقعي بيان طالبوا فيه الداخل والخارج بمناصرة اليمنيات المتظاهرات للحصول على وثيقة جواز السفر وقد لاقت هذه الحملة المُتصهينة الانحلالية حملة استنكار واسعة من ابناء تعز على مواقع الفيسبوك ووصفوا ذلك بانها دعوة للانسلاخ عن الاسلام وقيم الاسرةاليمنية الاسلاميةللولوج الى مجتمع الانحلال المادي والاخلاقي الماسوني .

تأشيرات عمل للامارات

اشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بان القيادية السابقة في حزب الاصلاح الدكتورة الفت الدبعي وكذلك الناشطة رشا جرهوم والاخ / خالد الشميري رئيس منظمة ماتسمى ” اجيال بلا قات ” هم ابرز الادوات المحلية التي تشكل رافعة لمثل هذه المطالب المشبوهه وتمثل جسور للسفارات الغربية والمنظمات الاجنبية والصهيونية العالمية لتدمير النسيج الاجتماعي اليمني وافاد ناشطين اخرين ان الامارات والسعودية وعدت باصدار مئات من تاشيرات عمل نسائية خاصة لفتيات من اليمن للعمل في الامارات والسعودية .

اسقاط ممنهج لحياء المرأة اليمنية

مايحدث من ممارسات للمنظمات الاجنبية والسفارات الغربية وسفارات دول العدوان وحتى مبعوثي الامم المتحدة وبالاجمال تعتبر اعمال ممنهجه لتدمير النسيج الاجتماعي اليمني عبر استهداف المرأة بمسميات حقوق وتنمية وتطوير والمرأة قيادية ومرشدة اجتماعية وحديث عن دور المرأة بالسلام ..الخ

كل ذلك واكثر هى ممارسات اصبحت مكشوفه ومفضوحه الاهداف والاحوال والنتائج فهناك منظمات اجنبية تشجع على طلاق النساء من ازواجهن وتتكفل باتعاب المحامي وتقدم مبالغ مالية للنساء المطلقات وهناك منظمات تتبنى فتيات قاصرات لظروف معيشية ما ولاسباب علاجية وغيره يتم ارسالهن للخارج للدراسة والعلاح و بعد فترة يعدن لليمن وبالثقافةالغربية والتنكر للقيم الاسلامية والحجاب والاحتشام تخلف وكهنوت والهشك بشك تقدم وحرحرة وتطور ومتمع مدني.

وهناك منظمات توظف النساء الصغيرات الجميلات وبمبالغ مغرية وبالمقابل ترفض توظيف النساء الكبيرات و نسبة النساء العاملات بالمنظمات الاجنبية اكثر من نسبة الرجال وتشترط هذه المنظمات الاختلاط بين الجنسين وممارسة الرقص والالعاب الرياضية والحفلات الجماعية بحيث تدخل الفتاة الى المنظمة وهي بحياء وتتخرج منها بدون حياء مع عروض برواتب مغرية لمن يرغبن بالعمل خارج اليمن مع منظمات دولية مشبوهه تخدم اجندات الماسونية العالمية اما مبعوثي الامم المتحدة فنشاهد لهم مقابلات مع نون النسوة في فنادق الاردن وعواصم الغرب وودول العدوان وعدن وتعز وبمسمى ناشطات في مجال حقوق الرضاعة والطفل والسلام والتنمية والمرأة وهن من خريجات معاهد اللغات للسفارات الامريكية والبريطانية

وكلنا نتذكر كيف قدم المبعوث الاممي السابق “غريفتث” الناشطة” رشا جرهوم ” كمثلة لنساء اليمن و لتلقي خطاب في احدى جلسات مجلس الامن الدولي ولتطالب بنسبة تمثيل المرأة في مؤتمر حوار مابعد الحرب والحكم والوزرات وهن بالواقع لايمثلون اليمن ولا العرب ولا الاسلام ولا المسلمين بل يمثلن المشاريع الانحلالية للصهيونية الماسونية المادية ويشار هنا الى ان اليمن وبشخص الاعلامية / امة العليم السوسوة قد وقعت على مقررات مؤتمر بكين 1997م ” السيداو” ومن اهم مقرراته حرية السفر للمرأة والمساواة الكاملة وحرية العمل أي كان وحرية العلاقات الجنسية قبل وبعد الزواج وحرية المثليين ..الخ

وبعدة تولت الاعلامية السوسوة منصب وزيرة حقوق الانسان باليمن ولاحقاً سفيرة اليمن في هولندا ثم مساعد كوفي عنان في الامم المتحدة لشؤون الشرق الاوسط ثم نوبل للسلام لتوكل كرمان صاحبة قناة بلقيس التي غطت تظاهرة” نون النسوة والرجل المقعي ” لحرحرة النسوان من اولياء الامور وهَؤلاء هم ابواق الشرعية شرعية امريكا واليهود في كل زمان ومكان ومن يقف ضد هذا الانحلال هو متخلف وكهنوت وديكتاتور .

منظمة اجيال بلاقات

الراعي الرسمي لحملة حرحرة نون النسوة من الاب والزوج والاخ هي منظمة ” اجيال بلاقات” ومديرها خالد الشميري وامثال هؤلاءومقابل راتب بالدولار من السفارت الغربية ودول العدوان والامم المتحدة كذلك يبيعون الشرف والعرض بعدما باع امثالهم الوطن والدين والخيرات وبثمن وبخس ولولا هؤلا البشر المُنسلخين عن كل القيم والمبادئ لما تجرأ العدوان لماتجرأ السفير الامريكي والسفير الانجليزي ان يلتقي بنون النسوة وفعلوا مافعلوا بالارض والعرض والشرف والخيرات

ويراد تصدير عمالة نسائية الى فنادق عواصم الغرب والعدوان بعد تصدير العملاء الى فنادق العهر السياسي ومعاً لتدمير اليمن وبالحرب الناعمة والمتوحشه وسيأتي اليوم الذي تطرد فيه كل المنظمات الاجنبية المشبوهة من اليمن ..وعزيز يايمن .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

3 فبراير 2022م