المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة “ذا سياتل تايمز” الأمريكية إن الإمارات باتت قلقة من هجمات القوات المسلحة اليمنية، الأمر الذي دفعها إلى الاستنجاد بالولايات المتحدة.

ومع ذلك أعلنت الولايات المتحدة عن بيع صفقة من القطع لمنظومات صواريخ هاوك وباتريوت وثاد إلى الإمارات بقيمة تقدر بـ 65 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة أن حروب الشرق الأوسط الكبرى التي حاصرت الإمارات توغلت في الحياة اليومية في هذه الدولة المتحالفة مع الولايات المتحدة، مما يهدد بجر أميركا إلى المزيد من المنطقة التي اشتعلت فيها التوترات..سبق صنعاء وقد وصفت صنعاء بالفعل قاعدة الظفرة الجوية ، موطن الوجود الأمريكي الكبير ، بأنها هدف مستهدف مشروع.

وذكرت أن القوات المسلحة اليمنية شنت هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ يناير/كانون الثاني استهدفت الإمارات، وعلى وجه الخصوص استهدف أبو ظبي الغنية بالنفط .

وأفادت أن القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي ، التي يقطنها حوالي 2000 جندي أمريكي ، فتحت النار مرتين بصواريخها من طراز باتريوت للمساعدة في صد الهجمات الجوية التي تنشنها القوة الصاروخية اليمنية.

الصحيفة رأت أنه على الرغم من الأزمة الأوكرانية التي طغت على الولايات المتحدة إلا أنها تقول أنها سترسل طائرات مقاتلة أكثر تقدما إلى الإمارات ، فضلا عن إرسال يو إس إس كول” المدمرة كول” في مهمة هناك.. والواقع أن هذا الامتداد الذي شهدته حرب اليمن على مدى سنوات إلى دولة الإمارات يضع القوات الأميركية في مرمى الهجمات اليمنية.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن تنفذ القوات المسلحة اليمنية هجوماً معقداً على الإمارات، وربما أن هذا الهجوم قد يكون كارثياً ، مثل الهجوم الذي شنته القوة الصاروخية عام 2019 ضد السعودية، حيث اخترقت صواريخ كروز وطائرات بدون طيار الأجواء السعودية بنجاح، وضرب قلب صناعتها النفطية في بقيق.. مما أدى هذا الهجوم إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف بشكل مؤقت وارتفاع أسعار الطاقة العالمية بنسبة أكبر نسبة منذ حرب الخليج عام 1991.