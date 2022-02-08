المشهد اليمني الأول

شاركت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مختلف دول العالم في أحياء اليوم العالمي للإنترنت الآمن حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمشاركة مع المؤسسة العامة للاتصالات وشركات الهاتف النقال حملة توعوية عبر هاشتاق #اليوم_العالمي_للإنترنت_الآمن من خلال المواقع الإلكترونية وصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.

حيث تشارك الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع ما يقارب 200 دولة حول العالم في هذه الحملة التوعية بهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي بمخاطر الاستخدام الغير آمن للانترنت، ووسائل الحفاظ على الخصوصية والتوعية بطرق الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية المستخدم من كل أشكال الابتزاز الإلكتروني ومخاطر سرقة البيانات وسبل اتباع الرقابة الابوية على الأطفال في استخدام الانترنت.

وقد دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات المختصة بحماية المستخدم وكذلك الشركات واصحاب الاعمال إلى أهمية التزود بالقدر اللازم من الوعي باستخدام الانترنت وكذلك وضع سياسات أمن المعلومات الخاصة بكل جهة استنادا إلى السياسة العامة لأمن المعلومات التي وضعتها وزارة الاتصالات واقرها مجلس الوزراء في العام الماضي وتدريب موظفيهم عليها والالتزام بها،

كما دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع المؤسسات الاعلامية والناشطين إلى المشاركة في حملات التوعية العامة والخاصة بهذا الجانب وأهمية تبني الجامعات والمدارس لانشطة توعوية للطلاب وخصوصا الأطفال من مخاطر الاستخدام الغير آمن وطرق الحماية والاستخدام الآمن للإنترنت.