المشهد اليمني الأول

أُزيح الستار، يوم الاثنين، في محافظة الحديدة عن أول حراثة زراعية صُنعت في اليمن عبر قسم الإبداع في جمعية “اكتفاء” الزراعية بمديرية المراوعة.

وخلال إزاحة الستار، أوضح المحافظ، محمد عياش قحيم، ووكيل أول المحافظة، أحمد مهدي البشري، أن إنتاج الحراثة الزراعية ” إكتفاء 1″ التي تعمل بوقود البنزين تمثل باكورة الإنتاج لفريق الجمعية في القطاع الزراعي.

ووجّه قحيم الوحدة التنفيذية للتمويل الزراعي بإعطاء قرض للجمعية لإنتاج عدد أكبر من الحراثات، بما يسهم في دعم الجمعية ودعم مدخلات الإنتاج الزراعي، وتوزيعها على المزارعين بأقل تكلفة.

وأشاد قحيم والبشري بالطاقات والكفاءات الشابة التي شاركت في صنع الحراثة، منوهين بدور الجمعيات الزراعية في الدفع إلى تحقيق الثورة الزراعية.

وأكدا أن مثل هذه المشاريع تمثل خطوة عملية مهمة في مجال الثورة الزراعية والتنمية المستدامة، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، لافتين إلى أن الثورة الزراعية لن تتحقق إلا بزيادة الوعي وتفعيل الخبرات، ونقل تلك الخبرات في أقساط الشباب.

وأشارا إلى أن إزاحة الستار عن هذه الحراثة، وعن غيرها من الصناعات العسكرية، تأتي ودول العدوان لا زالت مستمرة في قتل الشعب اليمني بصواريخها وأسلحتها وبحصارها البري والبحري والجوي، ومنع دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية للحياة”.

وثمّن المحافظ والوكيل حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لإحداث نهضة زراعية تنموية من خلال دعمهم مسيرة الثورة الزراعية.

وعقب إزاحة الستار، استعرض مدير الجمعية، جعفر حسن، المراحل والفترة الزمنية لتصنيع الحراثة.

وثمّن تفاعل قيادة السلطة المحلية مع هذا الإنجاز الذي سيسهم في النهوض بالقطاع الزراعي، داعيا وزارتي الصناعة والزراعة والمؤسسات الزراعية والجمعيات وروؤس الأموال إلى دعم الجمعية، واستغلال كل هو متاح لتشجيع الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.