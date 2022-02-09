المشهد اليمني الأول

حذفت السفارة الأمريكية لدى أبو ظبي بيانا نشرته اليوم على موقعها الرسمي، حذرت فيه رعاياها بالإمارات، من هجمات صاروخية أو عبر طائرات بدون طيار “درون” محتملة، قد تتعرض إليها الإمارات.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيانها المحذوف قائلة: “هناك تقارير عن احتمال وقوع هجوم صاروخي، أو عبر طائرة بدون طيار، فوق أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم 9 فبراير 2022”.

وأضافت محذرة: “تنصح السفارة المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية”، بالإضافة إلى نشرها “الإجراءات الواجب اتخاذها” في حال وقوع حادث، وبعده.

وكان ناشطين قد أفادوا فجر اليوم عن إنفجار عنيف هز أحد المباني في العاصمة الإماراتية بشارع فاطمة بنت مبارك قرب الشاطئ.

وتداول ناشطون فيديوهات توثق لحظة وقوع الانفجار في أحد المباني في العاصمة الإماراتية بشارع فاطمة بنت مبارك قرب الشاطئ فيما أحدث استنفار للأجهزة الأمنية والطواقم الطبية الإماراتية.

وزعمت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الإنفجار ناجم عن أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان