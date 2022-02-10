المشهد اليمني الأول

قال عضو المكتب السياسي لأنصارالله ـ محافظ محافظة ذمار محمد البخيتي، إن الهدف من الحوار اليمني ـ اليمني هو بناء عملية سياسية تقوم على اساس التوازنات الداخلية وتستوعب جميع الأطراف وتحقق مصالح اليمن وسيادته”.

وأضاف البخيتي :”نحن لا نحتاج لتقديم تنازلات وكل ما نحتاجه هو احترام بعضنا ووقف قتل بعضنا، ومن ثم الوقوف صفا واحدا لمواجهة أي اعتداء خارجي وهذه كلها مكاسب لا تنازلات”.

وأكد البخيتي بالقول ” إصرار المكونات السياسية التي استدعت العدوان على رفض الحوار اليمني ـ اليمني يحتم على الشعب اتخاذ موقف حاسم تجاهها”.

وطالب في تغريدتين له على “تويتر”:، أبناء الشعب اليمني الالتفاف حول من يدافعون عن سيادة واستقلال اليمن، حتى لا تبقى اليمن رهينة للخارج الذي يسعى لافتعال الأزمات الدائمة، مؤكدا أن مواجهة التحالف الطريق الوحيد والمتبقي لخلاص اليمن من الارتهان للخارج.