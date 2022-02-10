المشهد اليمني الأول

في اطار سياسة التدمير التي تنتهجها دول تحالف العدوان ومرتزقتها ضد بلادنا ومقدراته الاقتصادية تم توزيع شباك اسرائيلية محرم استخدامها على الصيادين في أبين.

وقال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري في تصريح لـ”26سبتمبرنت” ان مرتزقة العدوان مما يسمى بقوات الحزام الأمني قامت بتوزيع 425 من الشباك الاسرائيلية على صيادي جمعيتي أحور والشيخ عبد الله بمحافظة أبين.

واضاف الزبيري ان هذه الشباك محرم استخدامها كون عين الشبك 3سم وهو مقاس مخالف ومحرم استخدامه لما له من تأثير تدميري على الثروة السمكية والبيئة البحرية.

واشار الزبيري الى ان مثل هذه الخطوة تؤكد نوايا واهداف قوى الاحتلال في تدمير الثروة البحرية التي تتمتع بها بلادنا.