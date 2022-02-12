المشهد اليمني الأول

أكد عضو الكونجـرس الامريكي رو خانا، أن الولايات المتحدة قادرة بإنهاء الحرب على اليمن يوم غد لو أرادت ذلك، لكنها تواصل بيع السلاح للسعودية.

ونقل موقع “Democracynow” عن عضو الكونجـرس رو خانا والذي يعتبر من أبرز معارضي إستمرار الحرب على اليمن، قوله:” إن الرئيس الامريكي جو بايدن كان قد وعد في حملته الانتخابية بإنهاء الحرب على اليمن، ووقف جميع مبيعات الأسلحة ذات الصلة، مضيفا أن الولايات المتحدة تواصل خدمة الطائرات الحربية للتحالف.

واضاف انه وبدلا من إيقاف العدوان على اليمن وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة مبيعات بلغت قيمتها 650 مليون دولار أمريكي على شكل صيانه وأسلحة وصواريخ جو أرض للسعودية”.

وتابع عضو الكونجـرس أن “:الولايات المتحدة لديها القوة لوقف الحرب، ويمكننا إيقاف سلاح الجو السعودي غداً إذا توقفنا عن تزويدهم بالإطارات وقطع الغيار، وبدلاً من ذلك نواصل السماح ببيع الأسلحة للسعودية”.

وأوضح رو خانا ” أاشعر بخيبة الأمل تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة بعد أن كنت متفائلا بما ستقوم به من تغيير سياساتها تجاه اليمن، لكن للأسف استمرت الغارات الجوية والحصار على المدنيين اليمنيين، فيما السعودية مازالت ترفض الاعتراف بهزيمتها هناك”.

وأشار إلى أن بإمكان الكونجـرس والمعارضين للحرب إجبار الإدارة الأمريكية على وقف الدعم للسعودية وعليهم القيام بذلك لتجنب المزيد من الضحايا المدنيين.