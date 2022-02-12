المشهد اليمني الأول

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن، عبد القادر الـمـرتضى، عن مفاوضات غير مباشرة مع قوى العدوان عبر الأمم المتحدة للتوصل إلى صفقة تبادل آلاف الأسرى، مطالبا الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات.

وفي تصريح له أشار الـمـرتضى إلى وجود “مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة”، موضحا أن آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل ثلاثة أسابيع، وناقش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين.

الـمـرتضى طالب الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة، مؤكدا مسؤولية الإمارات عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل اليمني.

كما أشار رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن إلى أن عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا لا تزال معلقة من قبل النظام السعودي، وهي جريمة بحق أسرى الطرفين.