المشهد اليمني الأول

واصل معدل التضخم في السعودية ارتفاعه للشهر الـ 25 على التوالي، بعدما ارتفع خلال يناير الماضي، بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وارتفع التضخم في السعودية خلال يناير الماضي للشهر الـ 25 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، من ثم بدأ في الارتفاع منذ ذلك الحين.

وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 2% على أساس سنوي، والنقل 4.9%.

وكانت السعودية – أكبر مُصدر نفط في العالم – رفعت الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته دوريا اعتبارا من مطلع 2018.

واعتبارا من يوليو 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب “كورونا.