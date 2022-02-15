المشهد اليمني الأول

أعربت حركة “حماس” عن أسفها الشديد لاستقبال النظام البحريني، رئيس وزراء الكيان الصهيوني “نفتالي بينيت”، المسؤول وحكومته عن سياسات العقاب الجماعي وجرائم التهجير والاستيطان والعنصرية، التي ما زالت ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وحيّ الشيخ جرّاح، ونابلس، وجنين، وغزَّة المحاصرة.

وقالت حماس، في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم: “إنَّ هذه الزّيارات التي يقوم بها قادة الاحتلال لعواصمنا العربية والإسلامية، لن توفّر له شرعية مزعومة، ولن تغطّي على جرائمه وإرهابه وعنصريته”.

وشددت على أنَّها لن تجلب الخير والأمن والاستقرار لمنطقتنا وشعوبها، التي ما زالت تعاني من هذا المشروع الصهيوني الاستعماري.

وأضافت: إذ نعبّر عن اعتزازنا بمواقف الشعب البحريني الشقيق، الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، والدَّاعمة والمؤيّدة لحقوق شعبنا وعدالة قضيته الوطنية، فإنَّنا نجدّد رفضنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وندعو دولنا العربية الشقيقة المطبّعة إلى التراجع عن هذا المسار الخاطئ.