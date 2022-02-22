اختتمت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة اليوم الثلاثاء، الدورة التأهيلية الـ 25 لعدد 57 من العائدين إلى الصف الوطني من مختلف مواقع ومعسكرات العدوان ومرتزقته.

وفي حفل الاختتام أكد مدير الكلية البحرية قائد لواء الدفاع الساحلي اللواء الركن محمد القادري رفض أبناء الشعب اليمني لكل أشكال الخنوع والتبعية للمحتل.

وأوضح أن الانتصارات التي تتحقق كل يوم في مختلف الجبهات، أفشلت خطط ومؤامرات العدوان ومرتزقته في احتلال اليمن ونهب ثرواته.

من جانبه، أشار مدير مديرية الاستخبارات في المنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي إلى أن قرار العفو العام الصادر عن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى تجاه المتورطين في الخيانة يأتي في إطار الحرص على حقن دماء اليمنيين وتفويت الفرصة على أعداء الوطن.

إلى ذلك، جدد رئيس عمليات المركز الوطني للعائدين العميد رشاد اليمني الدعوة لمن لا يزالون في صفوف العدوان إلى اغتنام فرصة العفو العام والعودة إلى مناطقهم بأمن وسلام.

بدوره، عبر العميد يوسف الخضمي قائد ما يسمى باللواء الثاني عروبة الذي عاد مؤخرا إلى الصف الوطني عن شكره للقيادة العسكرية في الجيش واللجان الشعبية على حسن التعامل والاستقبال الذي يجسد أصالة اليمنيين وتسامحهم.

فيما نوهت كلمة المشاركين في الدورة بما تلقوه من محاضرات قيمة ساهمت في إعادة تأهيلهم، وتفنيد ادعاءات العدوان ومرتزقته التي يسعون من خلالها للتغرير على بعض الشباب وجرهم إلى معاركهم الخاسرة.