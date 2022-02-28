لليوم الرابع على التوالي، تستمر الحرب الروسية الأوكرانية المواجهات في عدة مدن، نتج عنها خسائر بشية ولوجستية كبيرة على مستوى الطرف الروسي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناتشينكوف، إن “العسكريين الروس يثبتون شجاعتهم في مهماتهم القتالية. وتابع: للأسف، هناك قتلى وجرحى. لكن خسائرنا أقل بكثير” من خسائر الجانب الأوكراني.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الروس خسروا 27 طائرة حربية و26 مروحية و146 دبابة في الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، الأحد، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جنديا خلال غزوها لأوكرانيا. وأضافت أيضا على صفحتها على فيسبوك إن القوات الروسية فقدت نحو 146 دبابة و27 مقاتلة و26 طائرة هليكوبتر.

على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني، السبت، مقتل 198 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، كما أصيب 1115 من بينهم 33 طفلاً، وذلك وفقاً لإحصاءات 26 نوفمبر.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مستعد لخسارة 50 ألف جندي، كتكلفة محتملة لعملية غزو أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عمن قالت إنهم قادة في الاستخبارات أن روسيا مستعدة لتحمل خسائر بشرية تصل إلى 50 ألف جندي، وهو ما يزيد فعليا عن ثلث القوات التي جرى حشدها على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة.