سير أبناء مديريات مربعي المدينة والشرقي بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين، أول قافلة في حملة “إعصار اليمن ” دعما للمرابطين في الجبهات.

وخلال تسيير القافلة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أن هذه القافلة هي أقل ما يمكن تقديمه من واجب لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة دفاعاً عن الوطن.

وأكدا أن هذه القافلة والقوافل التي ستليها تهدف إلى تعزيز صمود وثبات المرابطين في الجبهات، مشيدين بدعم وصمود أبناء محافظة الحديدة في مواجهة العدوان.

وأثناء تسيير القافلة بحضور عضو مجلس النواب عبد الله حسن خيرات وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن مكرم ومحافظ حضرموت لقمان باراس ووكيلا المحافظة علي قشر وعلي الكباري، بين عضو مجلس الشورى جبران ، بان القافلة تضم 232 كيسا من حبوب الذرة وكمية من المياه والعصائر والمواد الغذائية المتنوعة، إضافة إلى كمية من العسل البلدي و20 مليون ريال نقدي.

حضر تسيير القافلة مديرو مديريات الحوك جماعي كليب والميناء عبدالله الهادي والحالي مؤيد المؤيد ومسؤول القوافل بالمحافظة يحيى الوادعي.