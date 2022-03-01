انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن وقال إنه “‏بعد ضمان شرائها من الخليج يقوم الأمريكي والبريطاني وغيرهما بتجربة أسلحتهم في العدوان على اليمن”.

واضاف محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر” إن الاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وارتكابها لجرائم الحرب معيار يدفع لحظر أسلحتها لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال”. ونوه أنه “كما يفعلون بفلسطين يحظرون السلاح على الفلسطينيين ويقدمونه للكيان الذي يرتكب جرائم الحرب”.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي محمد البُخَيْتي إن “قرار مجلس الأمن بتمديد حرمان اليمن من شراء الأسلحة وحرمانه من حق الدفاع عن النفس باتفاق أمريكا وبريطاني وفرنسا مع روسيا والصين يكشف حاجة العالم لنظام عالمي جديد، يقوم على أساس العدل، ونقول للدول التي صوتت على ذلك القرار الظالم أنتم وقرارتكم تحت أقدامنا لأننا نثق بالله سبحانه وتعالى”.

ردود فعل ناشطون

على ذات السياق، قوبل قرار مجلس الامن الدولي بشان اليمن بناء على الطلب الاماراتي باستهجان كبير من قبل عدد من النشطاء والذي وصفوه بالغير منصف وخاطئ ولا قيمة له كونه جاء إرضاء لدويلة العدوان الإماراتية على حساب الشعب اليمني الذي يرزح وعلى مدى سبع سنوات تحت الحصار والعدوان.

المغرد احمد المؤيد قال في تغريده له قرار مجلس الأمن بحظر التسلح على الانصار ليس بجديد فهو مطبق من 2015, لكن السؤال هل تطرق الى إرسالهم للأسلحة؟

خلاص الانصار يتركوا المحظور ويركزوا في المسموح، روسيا صوتت على شيء لا قيمة له اصلاً، ردت جميل الامارات لها قبل يومين، لو صوتت ضد القرار ماذا سيستفيد اليمن!! يعني باعتهم

المغرد نصر الدين عامر الذي وصف القرار بالغبي تساءل وهل سفن الوقود والغذاء ايضا محظورة من قبل مجلس الامن وممنوعة من دخول اليمن ؟؟!! اما السلاح فلا جديد في الامر ولا قلق لدينا من ذلك.

طالب الحسني: لا تنساقوا وراء تغريده الامم المتحدة على “تويتر” بشأن قرار مجلس الأمن 2624 فهناك تلاعب واضح بالمصطلحات بما يخص عملية التصنيف او التوصيف، حتى الترحيب الاماراتي والسعودي يخلط بين تمديد حظر السلاح والتصنيف هناك فضيحة كبيرة تتعلق بمحاولة تقديم انجاز للأمارات ويجب فضح هذه الفضيحة

وأضاف الحسني: قرار مجلس الأمن رغم انه لا يقدم ولا يؤخر وليس هناك من يشتري الأسلحة وهناك حظر سابق مشمول في القرار 2216 والقرار لا يتضمن اي تصنيف سواء السابق أو الجديد.

المغرد مالك الأشتر حساب بديل :الامم المتحدة ومجلس الامن فى حالة استنفار بسبب دولة واحدة اعتدت على اكرانيا واليمن تعتدى عليه ١٧ دولة ولم يحركوا ساكن مجلس الامن والامم المتحدة اعداء الانسانية.