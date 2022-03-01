قال قائد الثورة الإسلامية السيد على الخامنئي، اليوم الثلاثاء، إن الشعب اليمني عاش لثمان سنوات تحت القصف الظالم والغرب دعم التحالف هناك بشكل علني.

وتسائل السيد الخامنئي لماذا تنهب أمركا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لأفغانستان وتدعم جرائم الصهاينة وتدافع عنها وعن خلق الازمات؟

ونوه قائد الثورة الإسلامية إلى أن أمريكا هي نظام يروج للأخلاق الرذيلة وأن التمييز العنصري يزداد فيها، وقال: لا توجد دولة بثروة أمريكا لكن يموت بعض الناس فيها عندما ترتفع درجات الحرارة وهي نظام يعيش على الازمات التي ينشرها.

وأضاف: الولايات المتحدة نظام يقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة، وقال، في منطقة غرب آسيا انظروا كم خلقت هذه المافيات من الأزمات فيها كداعش التي تحتز الرؤوس أمام العالم.

وبشأن الحرب في أوكرانيا أكد السيد على الخامنئي أن أوكرانيا أصبحت ضحية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، مضيفا أننا نرفض الحرب والدمار في أي منطقة في العالم وأن سياستنا الثابتة هي رفض القتل وهدم البنى التحتية للشعوب.

وتابع قائلا: نحن نؤيد وقف الحرب في أوكرانيا لكن علاج أي أزمة هو معرفة جذورها، وجذر الأزمة في أوكرانيا هو أمريكا وسياسة الغربيين.

وأردف قائلاً، لقد أوصلت أمريكا أوكرانيا إلى هذه النقطة، تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية لذلك البلد، وإقامة التجمعات ضد الحكومات، خلق حركة مخملية، إطلاق ثورة ملونة، مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التجمعات المعارضة، وإزاحة هذه الحكومة وابقاء تلك الحكومة، بالتأكيد ستنتهي إلى هذه الأوضاع.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني والرئيس الأفغاني الفارين قالو بأنهم اعتمدوا على أمريكا وهذه عبرة.

وألقى السيد الخامنئي، صباح اليوم الثلاثاء، كلمة بمناسبة ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف، وهنأ الأمة الإسلامية شعب الايراني وأحرار العالم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، مضيفا أن بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تمثل هدية لكافة ابناء البشر.

ولفت إلى أن الباري سبحانه وتعالى يدعو البشر للتفكر والتعقل، مضيفا أن بعثة الرسول الأكرم حققت أمرا كان يبدو مستحيلا وهو أنه جعل من أبناء الجاهلية أمة تتمتع بالفضيلة.

وقال السيد الخامنئي إن الناس في عصر الجاهلية كانت لديهم خصائص وكانوا ظالون ويعانون من فتن كانت تعود إلى العصبية والجاهلية، مضيفا الرسول الأكرم جعل من هؤلاء الناس أمة متحدة.

وتابع قائلا نحن في مواجهة هذه الجاهلية الحديثة وإن النموذج الواضح لهذه الجاهلية الحديثة هي أن أمريكا التي تروج للأخلاق الرذيلة وأن التمييز العنصري يزداد فيها يوما بعد يوم.