اتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الولايات المتحدة بالتحريض من أجل اندلاع الأزمة في أوكرانيا، والعمل من أجل تعقيد الموقف هناك.

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إنّ الدول الغربية “تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر”.

وأشار السيد نصر الله إلى أنّ مواقف الغرب حالياً تظهر “ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأميركية”.

وأكد الأمين العام لحزب الله أنّ العالم اليوم “لا يحترم إلا الأقوياء”، وهو “يصمت أمام الارتكابات الأميركية”، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة سرقت مليارات الدولارات من أموال الشعب الأفغاني.

وأضاف: “أمريكا قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها، وآخرها قيام بايدن بسرقة أموال الشعب الأفغاني. البنك المركزي الأفغاني لديه في أمريكا 7 مليارات دولار، اتخذ بايدن قراراً بتقسيمها ووهب نصفها لضحايا 11 أيلول/سبتمبر”.

وتابع: “الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا، وهي التي حرّضت في هذا الاتجاه”، موضحاً أنّ واشنطن “فعلت كل شيء لتنفيذ السيناريو الحالي، وهي من تضع شروطاً لتعقيد الموقف”.

ورأى السيد نصر الله أنّ ما يجري “درس وعبرة لمن يثق ويعوّل ويراهن على أميركا، وعلينا أن نعلم أنّ المأساة القائمة الآن تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية