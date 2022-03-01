لليوم السادس على التوالي تستمر الحرب الروسية الأوكرانية دون توقف مع تصعيد مزدوج من قبل الطرف الروسي والأوكراني.

حيث أعلن الجيش الأوكراني أن 3 دول أوروبية تنقل لأوكرانيا 70 طائرة قد تكون مرابطة في بولندا. بينما أكدَ مندوبُ روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا أنّ موسكو لن تسمحَ بانضمامِ اوكرانيا الى حلف الناتو، معتبراً ذلك تهديداً وجودياً لبلادِه.

وخلالَ مؤتمرٍ صِحافي قالَ فاسيلي إنّ موسكو لم تعلنْ الحربَ على اوكرانيا، وإنّ ما تقومُ به هو عمليةٌ عسكريةٌ خاصة. ونددَ فاسيلي بقرارِ واشنطن طردَ اثني عشَر دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة، واعتَبرَ القرارَ انتهاكاً صارخاً لاتفاقيةِ الأممِ المتحدة التي وقّعتْها الولاياتُ المتحدة بصفتِها الدولةَ المُضيفة.كما نددَ السفيرُ الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة.

المستجدات على النحو التالي:

20:02 الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: روسيا تعد استفزازات مقصودة لتبرير دخول قوات بيلاروسيا في النزاع

20:00 الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: حوالي 300 دبابة تابعة لجيش بيلاروسيا توجد قرب الحدود الأوكرانية البيلاروسية

19:57 رئيس بيلاروسيا: طلبت من الرئيس بوتين نشر منظومات صاروخية إضافية من طراز S 400 غربي العاصمة مينسك لحماية البلاد

19:54 مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا تشهد قصفا عنيفا قبل قليل

18:51مسؤول رفيع بالبنتاغون: 80% من القوات القتالية الروسية دخلت للأراضي الأوكرانية

18:36 صور لوسائل إعلام أوكرانية تقول إنها تظهر استهداف منشأة تابعة للتلفزيون الأوكراني في كييف

18:21 رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لن نقاتل القوات الروسية في أوكرانيا

18:00 رئيسة الوزراء الإستونية: على النيتو أن يتخذ خطوة الآن ويتأقلم مع الوضع الأمني الجديد ويتحول إلى الدفاع

18:40وسائل إعلام أوكرانية تقول إنها تظهر استهداف منشأة تابعة للتلفزيون الأوكراني في كييف

18:30نوفوستي: الرئيس البلاروسي لوكاشينكو طلب من بوتين نشر منظومة إس 400 إضافية غربي العاصمة مينسك

18:10 أمين عام النيتو: لا نسعى للدخول في نزاع مع روسيا ورسالتنا لبوتين هي وقف الحرب وسحب القوات من أوكرانيا

18:00رئيسة الوزراء الإستونية: على النيتو أن يتخذ خطوة الآن ويتأقلم مع الوضع الأمني الجديد ويتحول إلى الدفاع

17:30 رويترز عن مصادر: الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية يبحث الإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطي من النفط

17:28 وزيرة الدفاع البلجيكية: في الأيام القادمة سيتم إرسال جنود إلى رومانيا ضمن مهام دفاعية على حدود أوكرانيا

16:50 الأمم المتحدة تطلب 1,7 مليار دولار بشكل عاجل للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

16:35 فون دير لايين: مصير الاتحاد الأوروبي على المحك في الحرب الأوكرانية

16:31 شولتس: “سنفرض بالتأكيد” عقوبات جديدة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا

16:16 بريطانيا تقول إن طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين “الخيارات” المطروحة

16:28 مصدر بيلاروسي: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستأنف الأربعاء في منطقة حدودية بين بيلاروسيا وبولندا

16:27 وزارة الدفاع الروسية: تدمير 395 دبابة أوكرانية و179 مدفع ميدان وهاون و286 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة الأوكرانية

16:26 وزارة الدفاع الروسية: إصابة مطارين و3 مواقع دفاع جوي في أوكرانيا بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى

16:25 وزارة الدفاع الروسية: تدمير 1325 منشأة تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة

16:09 ا ف ب: بريطانيا تعتبر أن طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين “الخيارات” المطروحة

15:41 الكرملين: العقوبات الغربية لن تحمل روسيا على تغيير موقفها بشأن أوكرانيا

14:26- رويترز: رئيس الوزراء البريطاني جونسون يقول إننا جاهزون لأزمة طويلة

14:06- أ ف ب: الكرملين يعلن انه ما زال من المبكر تقييم المحادثات بشأن نزاع أوكرانيا

13:30- السيد حسن نصرالله : من اهم العبر فيما يجري اليوم هو مسؤولية اميركا في الاحداث التي تجري في اوكرانيا وهي التي دفعت الامور في هذا الاتجاه

13:26- السيد حسن نصرالله : عندما غزت اميركا العراق ودمرت وقتلت مئات الالاف كيف تصرف العالم والان كيف يتصرف في اوكرانيا

13:24- السيد حسن نصرالله : ندعو الى متابعة معركة روسيا واوكرانيا واخذ العبرة والدروس مما يجري هناك

13:23- السيد حسن نصرالله : مايجري اليوم في معركة روسيا واوكرانيا يشغل العالم وتداعياتة ستكون كبيرة على العالم

11:11- آية الله السيد علي خامنئي: لماذا تنهب اميركا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لافغانستان وتدعم جرائم الصهاينة وتدافع عنها وعن خلق الازمات

11:08- آية الله السيد علي خامنئي: الرئيس الاوكراني والرئيس الافغاني الفار قالوا بانهم اعتمدوا على اميركا وهذه العبرة الاولى

11:07- آية الله السيد علي خامنئي: ندعو لوقف الحرب في اوكرانيا وان جذور الازمة فيها تعود الى الغرب

9:30- رويترز عن حاكم اقليمي اوكراني: مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا في قصف روسي لبلدة أوختيركا

9:17- أ ف ب : الجيش الروسي على مشارف مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا

6:39- زارة الدفاع الأوكرانية تقول إن سلاح الجو الأوكراني أسقط مقاتلتين روسيتين صباح اليوم في محيط العاصمة كييف

5:18- وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن قوات روسية بدأت هجوما جنوب البلاد في خيرسون وتتقدم باتجاه ميكولاييف

3:57- الرئيس الأوكراني يؤكد أن المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لأوكرانيا

3:54- الاتحاد الروسي لكرة القدم يعرب عن رفضه لعقوبات الفيفا ويقول إنه سيطعن فيها لدى محكمة التحكيم الرياضية

3:50- الفيفا يحظر المنتخب الروسي من المنافسات الدولية مما سيؤدي إلى إخراجه من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

2:08- الرئيس الأوكراني يحرض مجلس الأمن الدولي على روسيا ويدعو إلى عدم عضويتها فيه

2:06- الرئيس الأوكراني: لابد من فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية

1:17- رويترز: كندا تتضامن مع أوكرانيا وتقرر تزويدها بالأسلحة المضادة للدبابات

1:13- موسكو تعتبر قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس تصرفا عدائيا

1:14- مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: إن الغزو الأكبر والأشرس بعد الحرب العالمية الثانية ما افتعله بوتين الآن

0:04- غراندي: العاملون في الحقل الإنساني كانوا أكثر شجاعة وأدوا دورهم الإنساني بشكل جيد

0:03- غراندي: علينا أن نجهز أنفسنا لاستقبال 4 ملائين لاجئ أوكراني قريبا

0:01- غراندي: يؤسفنا أن نقول لم يحد أطراف النزاع من هجماتهم وهذا ما قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين أكثر

حظر الرحلات الروسية

واعتَبرَ البيتُ الأبيض فرضَ منطقةِ حظرِ طيرانٍ للرحلات الجوية الروسية فوقَ أوكرانيا سيكونُ بمثابةِ صراعٍ مباشر مع موسكو، وذلك في ردٍ فاتر على اقتراحِ الرئيسِ الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا الصدد.

وقالتْ المتحدثةُ باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ اقتراحَ زيلينسكي بفرضِ منطقةِ حظرِ طيرانٍ سيكونُ خطوةً نحوَ إرسالِ قواتٍ أميركية لمحاربة روسيا، وأضافتْ أنّ هذه الخطوةَ تستدعي نشرَ الجيشِ الأميركي لتطبيقِها، وهو ما سيكونُ صراعاً مباشراً محتملاً، أو حرباً مع روسيا، الأمرُ الذي لا تخططُ له الولاياتُ المتحدة.

دعم أوكرانيا

أفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية. وكتب المكتب في صفحته على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: “70 طائرة للجيش الأوكراني! ينقل شركاؤنا إلينا طائرات من طراز “ميغ-29″ و”سو-25″! وعند الحاجة من الممكن أن تكون مرابطة في المطارات البولندية التي سينفذ الطيارون الأوكرانيون مهامهم القتالية منها”.

وأضاف أن بلغاريا تنقل لأوكرانيا 16 مقاتلة من طراز “ميغ-29” و14 طائرة هجومية من طراز “سو-25” فيما تنقل بولندا 28 مقاتلة من طراز “ميغ-29” وسلوفاكيا – 12 مقاتلة من طراز “ميغ-29”. أفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، سابقا، بأن وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم الأسلحة الفتاكة بقيمة 450 مليون يورو لأوكرانيا. وإضافة إلى ذلك أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي سينقل إلى أوكرانيا طائرات حربية.

ودعا الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرضِ حظرٍ دولي على الطائرات والسفنِ الروسية. وقالَ زيلينسكي إنّ الوقتَ قد حانَ للنظر في فرضِ منطقةِ حظرِ طيرانٍ للصواريخ والطائراتِ والمروحياتِ الروسية، ودعا المجتمعَ الدولي الى إغلاقِ جميعِ الموانئ والقنوات والمطارات بوجهِ روسيا على خلفيةِ قصفِها مدينةَ خاركيف الأوكرانية. وأضافَ زيلينسكي أنّ موسكو شنتْ ستاً وخمسين ضربةً صاروخية، وأطلقتْ مئةً وثلاثةَ عشَر صاروخَ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

رفض انضمام أوكرانيا للناتو

أكدَ مندوبُ روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا أنّ موسكو لن تسمحَ بانضمامِ اوكرانيا الى حلف الناتو، معتبراً ذلك تهديداً وجودياً لبلادِه. وخلالَ مؤتمرٍ صِحافي قالَ فاسيلي إنّ موسكو لم تعلنْ الحربَ على اوكرانيا، وإنّ ما تقومُ به هو عمليةٌ عسكريةٌ خاصة. ونددَ فاسيلي بقرارِ واشنطن طردَ اثني عشَر دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة، واعتَبرَ القرارَ انتهاكاً صارخاً لاتفاقيةِ الأممِ المتحدة التي وقّعتْها الولاياتُ المتحدة بصفتِها الدولةَ المُضيفة.كما نددَ السفيرُ الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة.

مفاوضات

واستضافتْ المنطقةُ الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا أمس الثلاثاء مفاوضاتٍ روسيةً اوكرانية انتهتْ دونَ التوصل الى نتائج، حيثُ قالتْ كييف إنّ المفاوضات لم تُحقِّقْ النتائجَ المرجوّة. أمّا الدولُ الاوروبية فقد فرضتْ مجموعةً جديدة من العقوبات على موسكو وسْطَ استمرارِ ضخِ الأسلحة لأوكرانيا.

هذا وأعلنَ وزيرُ الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ بلادَه ستمنعُ السفنَ الحربية لـلدول المشاطئة وغيرِ المشاطئة للبحر الأسود من عبورِ مضيقي البوسفور والدردنيل. وقالَ تشاوش أوغلو إنّ أنقرة أخطرتْ جميعَ الدول المشاطئة وغيرِ المشاطئة للبحر الأسود بعدمِ إرسالِ سفنِها الحربية عبرَ مضائقِها، مشدداً على التزامِ بلادِه بما تنصُ عليه اتفاقيةُ مونترو والتي تمنحُ تركيا حقَ التحكم بعبورِ هذين المضيقين.