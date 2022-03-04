استشهد مواطن وأصيب 9 آخرين بينهم مهاجر أفريقي اليوم الجمعة بمحافظة صعدة.

وأفاد مصدر محلي في صعدة باستشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين بينهم مهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه. وأضاف أن مواطنين اثنين أصيبا بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

تجدر الإشارة إلى أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

“أطباء بلا حدود” تعلق نشاطها في مدينة حجة لدواع أمنية

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية الإنسانية تعليق عملها في محافظة حجة شمال غربي اليمن لدواع أمنية.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر”: “أخذت المنظمة قرارا بتعليق نشاطها مؤقتا في مستشفى ‎عبس، بمحافظة ‎حجّة ابتداء من الأول من مارس 2022″، مضيفة: “يتفاوض ممثلو المنظمة مع السلطات المحليّة لضمان أمن وسلامة فرقنا الطبيّة والمرضى في المستشفى”.

وأعربت عن أملها بأن “نستأنف أنشطتنا في أقرب وقت ممكن لمتابعة الاستجابة للحاجات الطبيّة للسكان في ظل استمرار المواجهات العنيفة والنقص في خدمات ‎الرعاية الصحيّة في المنطقة”.