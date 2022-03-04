حذر عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022، جميع المواطنين من تداول عملة مزورة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة.

وقال عضو بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في تغريدة له بتويتر، أنهم حصلوا على معلومات تفيد بأنه يتم تداول عملة مزورة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأضاف الحوثي: أن عملة سعودية مزورة بدقة يتم تداولها في مناطق سيطرة المرتزقة، داعيا المواطنين إلى الحذر من تداول هذه العملة.