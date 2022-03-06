نُظمت في مديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، مسيرات طلابية في إطار حملة “إعصار اليمن” للحشد والاستنفار، تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي.

ورفع المشاركون في المسيرات التي نظمتها مدارس 30 نوفمبر والشهيد الوزير وحسان بن ثابت، الشعارات المؤيدة لدعم وإنجاح الحملة، لمواجهة تصعيد وجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، حتى تحقيق النصر وتطهير أرض الوطن من دنس المحتلين والغزاة.

وألقيت العديد من الكلمات في المسيرات التي شارك فيها عدد من القيادات التربوية ومدراء المدارس، أكدت الاستعداد لدعم حملة إعصار اليمن بقوافل العطاء إسنادا لأبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقراره.

ونددت باستمرار جرائم العدوان والحصار وقتل الأطفال والنساء وأبناء الشعب اليمني على مدى سبع سنوات.. محملين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية إزاء جرائم وتصعيد تحالف العدوان.

ودعت إلى تعزيز الاصطفاف والالتفاف حول القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة قوى الغزو والاحتلال والعمالة والارتزاق.

كما عقدت لقاءات مجتمعية بأحياء العسكري وهبرة والنصر والجراف الشرقي وسعوان وكلية المجتمع وسبأ والمصنع والحشيشية بمديرية شعوب لدعم حملة وقافلة إعصار اليمن.

وحثت اللقاءات بحضور قيادات السلطة المحلية والتنفيذية، على المساهمة الفاعلة لإنجاح حملة إعصار اليمن واستمرار التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء لمواجهة تصعيد العدوان حتى تحقيق النصر وتطهير الوطن من المحتلين.