قالت مصادر إعلامية إن مسلحين اختطفوا، اليوم السبت، موظفين أجنبيين اثنين يعملان لدى منظمة أطباء بلا حدود بمحافظة حضرموت.

ونقلت “سبوتنيك” الروسية عن مصدر قوله أن “مجموعة مسلحة اعترضت سيارة على متنها موظفين اثنين يعملان لدى منظمة أطباء بلا حدود الدولية، وذلك أثناء مرورهما على الطريق الرابط بين منطقتي العبر والخشعة غرب محافظة حضرموت، واقتادوهما إلى جهة مجهولة”.

وأوضح أن عملية الاختطاف جرت “خلال توجه الموظفيّن من محافظة حضرموت إلى محافظة مأرب. وذكر المصدر أن “أحد الموظفين المختطفين ألماني الجنسية والآخر مكسيكي”.

ويأتي الحادث في وقت لا يزال 5 موظفين تابعين للأمم المتحدة أحدهم أجنبي، محتجزين لدى مسلحين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، كانوا تعرضوا في 11 فبراير الماضي، إلى عملية اختطاف مماثلة في محافظة أبين.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال الاماراتي السعودي حضورا لمسلحي القاعدة وسط انتشار لمليشيا الاحتلال وانفلات امني كبير.