تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الثالث عشر على التوالي مع سيطرة الجيشِ الروسي على مدينة إربين، واقترابه أكثر من العاصمة كييف، حيث قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الروسي يحشد جنوده تمهيدا لاقتحام العاصمة.

وأعلنت روسيا وقفا محليا لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية للسماح بإجلاءِ المدنيين عبر ممرات آمنة. وأكدت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة بالعمليات الإنسانية في أوكرانيا أن سلطات كييف لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، مشيرة إلى أن الوضعَ في العديد من المدن الأوكرانية يتدهور بسرعة، ويكتسب طابع كارثة إنسانية.

هذا ورفضت كييف مقترح موسكو بتوجه النازحين الأوكرانيين الى روسيا أو بيلاروسيا، معتبرا الخطوة الروسية غير اخلاقية، ورأت فيها استغلالا لمعاناة النازحين الأوكرانيين.

وفي الوقت ذاته أشار الرئيس الأوكراني إلى أن كييف ستواصل التفاوض مع موسكو حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وبشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية، قال مصدر أوكراني إن المفاوضات مع موسكو حققت بعضَ التقدم البسيط بشأن المسائل اللوجستية لإجلاء المدنيين. وكانت موسكو قد حددت شروطَها قبل انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات، واكدت أنّ تنفيذ تلك الشروط سيؤدي إلى وقفِ الحرب فورا في اوكرانيا.

وفي ذات السياق، قالت هيئة الأركان للجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة كييف، وتحاول إنشاء ممر بري في القرم باتجاه مدينة ماريوبول.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القوات الروسية تسعى لبسط سيطرتها الكاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من كييف، وأن الجيش الروسي يحصل على الإمدادات من الأراضي البيلاروسية.

واحتدمت المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وعلى محوريها الشمالي والشمالي الغربي. وفي إربين تم رصد فرار آلاف العالقين من وسط إربين، مع استمرار المعارك جنوب المدينة.

في غضون ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في زابوروجيا.

إجلاء موظفين أمميين

أعلن المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أن القوات الروسية ضمنت خروج 180 موظفا تابعين للأمم المتحدة من كييف.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، قال فاسيلي نيبينزيا إن 19 ألف مركبة خاصة عبرت الحدود الروسية.

وأضاف نيبينزيا أن رئيس بلدية سومي قال إنه لن تكون هناك ممرات آمنة، وأن الممرات الإنسانية المفتوحة نحو روسيا تم تجاهلها.

واتهم السلطات الأوكرانية بأنها ترفض بشكل قاطع التعاون في عمليات الإجلاء من خاركيف وسومي.

حزمة جديدة من العقوبات

أعلنت وزارتا خارجية اليابان وأستراليا عن حزمة جديدة إضافية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وبحسب بيان خارجية اليابان، التي لم تستثني بيلاروس إلى جانب روسيا من حزمة العقوبات الجديدة: “فرضت عقوبات جديدة على 20 مواطنا روسيا و12 بيلاروسيا، ومؤسستين روسيتين و12 منظمة بيلاروسية.

إضافة إلى فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع في بيلاروس بما في ذلك القوات المسلحة، وكذلك المنظمات المشاركة في أنشطة الاستخبارات. وفرضت اليابان أيضا حظرا على تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا في إطار الحزمة الجديدة من العقوبات.

وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت مطلع شهر مارس الحالي عقوبات طالت 49 شركة ومؤسسة روسية، بما في ذلك مؤسسة “روس أوبورون إكسبورت”، و”روستيخ”، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية وعددا من المسؤولين في القيادة الروسية.

من جهتها فرضت أستراليا عقوبات جديدة على روسيا، وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، في بيان رسمي، عن فرض عقوبات على روسيا، بما في ذلك قيود على القوات المسلحة الروسية وستة قادة عسكريين و 10 أفراد بزعم “التحريض على الكراهية ونشر الدعاية”.

وفي السياق، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن كوريا الجنوبية تحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصناديق الثروة السيادية الروسية.

أوكرانيا: نسعى إلى لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيس بلاده، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تسوية النزاع الراهن.

وقال كوليبا، في حديث لقناة “رادا” مساء الاثنين: “نسعى منذ زمن طويل إلى عقد محادثة بين الرئيس الأوكراني وفلاديمير بوتين، لأننا نفهم أن القرار النهائي يصادق عليه هو”. وتابع: “ما أريد قوله هو إن رئيسنا غير خائف من أي شيء، بما في ذلك عقد لقاء مباشر مع بوتين. وإذا لا يخاف بوتين أيضا من ذلك فليأتي إلى اللقاء وليجلسا ويتحدثا”.

وفي وقت سابق من الاثنين أجرت روسيا وأوكرانيا جولة ثالثة من المفاوضات بينهما في بيلاروس أعلن على إثرها عن محاولة جديدة لإطلاق عمل ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مدن أوكرانية محاصرة بما في ذلك العاصمة كييف.

الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءا

أكد تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءا. وقال جيون: “لن يؤدي إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا إلا إلى تفاقم الأوضاع وخلق عوامل خطر جديدة”.

وأضاف: “ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية الأرواح والممتلكات”.

وتابع المسؤول الصيني: “ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار متساو مع روسيا، وعدم تأجيج المشاكل التي تراكمت على مر السنين، وتمهيد الطريق لخلق وضع أمني دون محاولة دفع الناتو شرقا”. وأشار إلى أن الصين تعتبر العقوبات أحادية الجانب طريقة غير فعالة لحل الأزمة في أوكرانيا.

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة:

الساعة 10 من صباح الثلاثاء سنوقف إطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين.

يمكن إجلاء المدنيين إلى غرب كييف وسنمنح السكان خيار اللجوء إلى المكان الذي يرغبون فيه.

الأوكرانيون يتخذون السكان دروعا بشرية ويتهموننا بقصف المدنيين.

الأوكرانيون هم الذين لا يستجيبون لدعوتنا لوقف إطلاق النار.

المتطرفون الأوكرانيون يقصفون لوغانسك.

تصريحات زيلينسكي

-الرئيس الأوكراني: أنا في مكتبي في كييف وأبذل كل جهدي للانتصار في هذه الحرب الشرسة وآمل أن نتوصل للسلام مع روسيا ونبذل ما في وسعنا لتحقيق ذلك.

-إيه بي سي عن الرئيس الأوكراني: بوتين بحاجة إلى بدء الحوار بدل العيش في فقاعة إعلامية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـثالث عشر من الساحة الأوكرانية:

صحيفة بوليتيكو الأمريكية: الرئيس جو بايدن قد يعلن حظرا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط على الكونغرس.

إيه بي سي عن مسؤول أمريكي: مؤشرات على إمكانية استهداف روسيا إحدى سلاسل إمداد السلاح لأوكرانيا بغارة في بولندا.

مصادر ميدانية: المضادات الأرضية في كييف تتصدى لطائرات روسية حلقت في سماء مركز المدينة، وسماع دوي انفجارات وأصوات اشتباكات في أطراف العاصمة.

الأمين العام لمنظمة أوبك: العالم يواجه تهديدا محتملا للإمدادات من روسيا الاتحادية.

الخارجية الأمريكية: بلينكن تحدث مع نظيره الأوكراني لتقديم الدعم وإدانة هجمات روسيا على مدن أوكرانية.

الرئاسة الأوكرانية: مرسوم باستدعاء بعثاتنا لحفظ السلام في أنحاء العالم مع معداتها للدفاع عن البلاد.

مصادر إعلامية: دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: مدينة ماريوبول الأوكرانية تواجه وضعا إنسانيا مروعا، ونأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في أوكرانيا التي تواجه أسوأ الحروب.

هيومن رايتس ووتش: 200 ألف مواطن في ماريوبول محاصرون بلا ماء أو كهرباء أو تدفئة أو خدمة هاتف ولا سبيل للفرار.

ديلي تلغراف: بريطانيا لن تعترف بأي نظام في أوكرانيا تعينه روسيا في حال سيطرتها على البلاد.

مندوب الصين لدى مجلس الأمن: ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للقتال في أوكرانيا.

سبوتنيك عن بوتين: المهمات في أوكرانيا تتم عن طريق العسكريين المحترفين فقط.

بلومبرغ: روسيا تجاوزت إيران وكوريا الشمالية لتصبح الدولة الأكثر استهدافا بالعقوبات في العالم.

قادة لجان في الكونغرس: اتفقنا على مسار تشريعي لقطع العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.

وزارة الدفاع الروسية: نراقب تحركات مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.

هيئة الأركان الروسية: وقف إطلاق النار بعدة مدن أوكرانية من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء لضمان عمل الممرات الآمنة في تلك المدن.

وزير الخارجية الأوكراني: أجريت مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وننسق بشكل مكثف بشأن خطوات إضافية للضغط على روسيا.