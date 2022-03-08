ورد الآن.. شركة النفط اليمنية في صنعاء تكشف الحقيقة وتصدر بيان هام

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان‏ الأمريكي السعودي الإماراتي مستمر في احتجاز سفينة البنزين الإسعافية ويماطل في الإفراج عنها.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان، بمماطلته في الإفراج عن سفينة البنزين “قيصر” الإسعافية، يتجاهل كل النداءات والدعوات بتحييد الملف الإنساني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم.

يذكر أن شركة النفط اليمنية سبق وأن وصلتها معلومات بموافقة تحالف العدوان على الإفراج عن سفينتين، إحداهما السفينة “قيصر”، وحتى اللحظة لم تتحرك السفينة من منطقة الاحتجاز إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح مسبقة من لجنة التحقق والتفتيش الأممية.

هذا ونشرت شركة النفط اليمنية كشف بأسماء محطات البنزين الخاصة العاملة في أمانة العاصمة صنعاء ليوم غد الأربعاء 8 مارس 2022م وبالسعر الرسمي من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة الإسعافية “سي ادور” .

وفيما يلي كشف بأسماء المحطات التجارية العاملة بالسعر التجاري لمادة البنزين في أمانة العاصمة صنعاء ليوم الأربعاء 8 مارس 2022م. علما بأن السعر التجاري لمادة البنزين من المواد الواصلة من المنافذ البرية : 13500 ريال للدبة 20 لتر .