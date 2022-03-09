أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، أمس الأربعاء، توجيهات تتعلق بالأراضي.

كان ذلك في لقائه مع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني هاشم الشامي.

ووجه المشاط، هيئة الأراضي خلال لقائه رئيسها هاشم الشامي، بسرعة استكمال التخطيط الحضري في كل المحافظات لتجاوز الإشكاليات التي حصلت خلال الفترات الماضية نتيجة البناء العشوائي.

وأكد على أهمية التركيز على تهيئة أراضي للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.

وشدد المشاط، على أهمية توثيق أراضي الدولة والمواطنين، والتعاون مع هيئة الأوقاف في توثيق أراضي وممتلكات الأوقاف. كما وجه بتحديث لوائح الهيئة العامة للأراضي بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.