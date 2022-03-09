أفاد موقع “والا” العبري بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب إلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان، إلا أن رئيس الكنيست ميكي ليڤي رفض واقترح عليه إجراء اتصالات مع صناع القرار.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغن كورنيشوك قدم الأربعاء الطلب إلى ليفي.

وأشارت إلى أن ليفي أرسل في وقت سابق ردا على كورنيشوك يفيد بأنه لا يمكن عقد الجلسة بكامل أعضائها لإلقاء الخطاب، وأنه اقترح إجراء اتصالات بين زيلينسكي وأعضاء الكنيست في الأيام المقبلة. وتابعت أن الأوكرانيين أصيبوا بخيبة أمل من رد الكنيست لأنهم أرادوا إقامة هذا الحدث.