أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن طائرة تقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عانت من عطل بالمحرك في وقت متأخر من مساء السبت المنصرم فوق خليج المكسيك.

وأوضحت الصحيفة أن الطيار اضطر للهبوط في نيو أورلينز بعد وقت قصير من إقلاعها من المدينة.

وحاولت الطائرة نقل ترامب إلى منزله في منتجع “مار آ لاغو” في بالم بيتش بفلوريدا، من فندق “فور سيزنز” في نيو أورلينز، قبل أن تُجبر على العودة فورا إلى المطار.

وكانت الرحلة قد قطعت ما يقرب من 75 ميلا بعد الإقلاع من مطار نيو أورلينز، ووصلت إلى ارتفاع حوالي 28000 قدم قبل أن تستدير، وفقا لبيانات التتبع.