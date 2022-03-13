أعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف الليلة الماضية مركزا للموساد الصهيوني في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكر حرس الثورة الاسلامية في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع له، اليوم السبت، أنه شن ضربات بـ”صواريخ قوية ودقيقة” على “المركز الاستراتيجي للتآمر وجرائم الصهاينة” في أربيل.

وشدد الحرس الثوري على أن الهجوم نفذ عقب “الجرائم الأخيرة” للكيان الصهيوني وإعلان طهران السابق عن “عدم ترك جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم دون رد”.

وحذر البيان الكيان الإسرائيلي من أن “تكرار أي جريمة أو سوء تصرف سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة”.

وطمأن حرس الثورة الاسلامية المواطنين الإيرانيين بأن “أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية”، متعهدا بعدم السماح لأحد بتهديده.

وفي ما يلي نص بيان حرس الثورة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن جرائم هذا الكيان لن تمر دون رد. استهدف الليلة الماضية “المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة” بصواريخ نقطوية تابعة لـ “فيلق الحرس الثوري الإسلامي”.

ومرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني المجرم من أن تكرار أي شر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الايراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية ولن يسمحوا لأحد بالتهديد أو الهجوم عليه.

العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي