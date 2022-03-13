بعد إعدام السلطات السعودية 81 شخصاً بتهمة “التورط في الإرهاب”، إيران تعلّق موقتاً مباحثاتها مع السعودية في بغداد.

أعلنت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق موقت للمحادثات بين إيران والرياض، وذلك بسبب الإعدامات السعودية يوم أمس، بحسب ما ذكرت وكالة “تسنيم”.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق، أنّ الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد في بغداد، يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك في تصريح له، يوم السبت، خلال مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وأقدمت السلطات السعودية، يوم أمس، على إعدام 81 مواطناً ومقيماً ادَّعت أنّهم “متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الرياض أعدمت 81 رجلاً، منهم 7 يمنيين وسوري، بعد “أحكام متعلقة بالإرهاب”، بينما أفادت وسائل إعلام سعودية معارضة بأنّ السلطات المحلية “ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلاً من أهالي القطيف، دُفعة واحدة”.

وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، حتى الوصول إلى نتيجة.