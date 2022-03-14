التقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي اليوم، وفدا من قبائل الزاهر بمحافظة البيضاء.

وخلال اللقاء دعا قائد الثورة، إلى تعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء وللتعاون بين الأهالي والدولة، و تثبيت الصلح العام ومنع الثارات وحلها وديا من قبل الوجاهات.

وأشار إلى أنه منذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار.. مبينا أن الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته.

ولفت السيدعبدالملك الحوثي إلى أن العدوان صنع معاناة كبيرة للشعب اليمني في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت فبأسعار مرتفعة.. مؤكداً “لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار”.

وقال: علينا أن نسعى جميعا للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام، نمد يد الإخاء والتعاون والتفاهم لكل أبناء شعبنا.. مشيراً إلى أن السلطات السعودية والإماراتية لديها تحالفات معلنة مع أمريكا وإسرائيل.