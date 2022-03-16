احتشدت قبيلة بني حشيش بمحافظة صنعاء، اليوم الثلاثاء، في وقفة قبلية مسلحة تأكيدا على الدعم الكامل لحملة إعصار اليمن ومواصلة الصمود والاستبسال في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

أكد أمين المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني أهمية استشعار المسؤولية لإنجاح حملة التحشيد، داعيا إلى التحرك الجاد وتعزيز الاصطفاف في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الغذاء.

وخلال الوقفة وأكد أبناء ومشائخ بني حشيش بأن الاستمرار في معركة الدفاع المقدسة أمر لابد منه.. مشددين على أن شعبنا اليمني يدشن العام الثامن للصمود وقد أصبح يمتلك من عوامل الصمود مالم يكن يمتلكها قبل سبعة أعوام..

كما أكدت القبائل المحتشدة إلى استمرار النفير ورفد الجبهات بكل ما يلزم من أموال وعتاد.. مدينين جرائم الحصار والقرصنة البحرية التي من شأنها أن تسبب كارثة إنسانية بحق اليمنيين.

وإذ أكدوا مواجهة تحالف الشر عام بعد عام وجيلا بعد أجيال حتى يكتب الله النصر على أيادي المجاهدين في جبهات القتال، شددوا على أن لا خيار أمام أمريكا ومملكة الشر إلا إنهاء عدوانهم وحصارهم وإعلان هزيمتهم وانسحابهم وسحب جحافلهم من المرتزقة والمحتلين.