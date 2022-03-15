ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء : وهذا ما سيحدث ابتداء من يوم غد

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء : وهذا ما سيحدث ابتداء من يوم غد

انظمت ادارات حكومية جديدة الى مبادرة متكافلون لنقل الركاب بين مناطق العاصمة مجانا.

واعلنت ‏شرطة الأمانة قبل قليل مشاركتها في حملة “متكافلون” للنقل المجاني تحت شعار (الشرطة في خدمة الشعب).

مؤكدة البدء إدارة بتسيير عدد من حافلاتها لنقل المواطنين بين مديريات العاصمة صنعاء في إطار مبادرة متكافلون للنقل المجاني.

ودشنت هيئتا الزكاة والأوقاف اليوم في صنعاء وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، مشروع متكافلون للنقل المجاني بتوفير 75 باصاً وحافلة نقل جماعي لنقل المواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحصار واحتجاز العدوان لسفن المشتقات النفطية.

وفي التدشين بحضور وزيري الإعلام ضيف الله الشامي والدولة نبيه أبو نشطان، ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أشاد وزير النقل عامر المراني، بمبادرة هيئتي الزكاة والأوقاف في توفير باصات وحافلات نقل، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى واهتمامهم بالمواطن وتخفيف معاناته.

وثمن جهود كل من ساهم وتعاون في حملة “متكافلون” وفي المقدمة هيئات الزكاة والأوقاف وتنظيم شؤون النقل البري والجهات الحكومية المساهمة بعدد من وسائل النقل الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتسهيل تنقل المواطنين في العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أهمية مبادرة هيئة الزكاة بتوفير 55 باصاً وحافلة نقل كبيرة وهيئة الأوقاف بـ20 حافلة وباصاً لنقل المواطنين عبر مسارات الخطوط والشوارع التي حددتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

وأكد الوزير المراني، أن المشروع سيستهدف بقية المحافظات للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.

ودعا الخيرين ورجال المال والأعمال إلى المساهمة في توفير وسائل نقل لضمها إلى أسطول مبادرة مشروع “متكافلون” لتخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار الحصار.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن مبادرة هيئتي الزكاة والأوقاف بتوفير 75 باصاً وحافلة نقل جماعي بالشراكة مع وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة وشركة النفط والخيرين ، تأتي استجابة لقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الحصار الخانق والأزمات التي فرضها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته، في محاولة منهم لتجويع أبناء الشعب اليمني .. لافتاً إلى أن هناك خطوات قادمة لتوسيع المبادرة في مختلف المحافظات.

ولفت أبو نشطان، إلى سعي تحالف العدوان لإخضاع اليمنيين، الذي لم ولن يكون له ذلك بفضل تكاتفهم وتراحمهم وتكافلهم وتعاونهم وإرادتهم في تجاوز تحديات العدوان والحصار .. مشيداً بدور الجهات التي ساهمت في هذه المبادرة لتخفيف معاناة الفقراء والمساكين تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

بدوره اعتبر رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، هذه المبادرة، مساهمة من هيئتي الأوقاف والزكاة، لتسهيل تنقل المواطنين الذين يفتقرون لوسائل النقل نظراً لانعدام المشتقات النفطية جراء منع دول العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها من إدخال سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وتوزيعها على القطاعات الخدمية والحيوية، ومنها وسائل النقل.

وقال “كلما زاد العدو في غطرسته وتكبره وحصاره ومحاولة إخضاعه للشعب اليمني، يأبى أبناء اليمن إلا أن يكونوا أكثر تلاحماً وتكاتفاً وتكافلاً وصموداً” .. لافتاً إلى أن ضرورة إدراك تحالف العدوان وأدواته أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يركع إلا لله عز وجل.

وأشار العلامة الحوثي إلى أن الأعداء يريدون قتل الشعب اليمني واستهدافه في معيشته من خلال تضييق الحصار وتشديد الحرب الاقتصادية، ما يتطلب تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف لتجاوز ذلك .. مؤكداً أن الشعب اليمني قرر الخروج من الوصاية ليعيش أبناءه حياة حرة ومستقلة بعيداً عن الاملاءات وفرض الهيمنة الخارجية.

وأكد أن تكاتف أبناء الشعب اليمني وتراحمهم وصمودهم وثباتهم على مختلف المسارات والجبهات، يؤكد قدرتهم في التغلب على تحديات وصعوبات العدوان والحصار .. مبيناً أن الشعب اليمني، يمثل الأنموذج لكافة الشعوب في التكاتف والتراحم والتعاضد والتعاون.

حضر التدشين رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، ورئيس دائرة الدفاع والأمن برئاسة الوزراء طه السفياني ووكلاء وزارة الإرشاد الشيخ صالح الخولاني وهيئتي الأوقاف لقطاع المساجد والمبرات الدكتور عبدالله القدمي والزكاة علي السقاف وقطاع المصارف محمد العياني والتوعية والتأهيل أحمد مجلي وعدد من المعنيين بهيئتي الزكاة والأوقاف.