” خاص”

حديث الحوار السعودي اليهودي

بالامس 15مارس 2022م العدو السعودي بحديث الحوار في الرياض وعضو المجلس السياسي الاعلى الاخ / محمد علي الحوثي بالرد السعودية طرف بالعدوان وليس وسيط وحديث حوار بن سعود يتحول الى فعل غادر متوحش وتكريس واقع اكثر توحشاً كماكان في سالف الزمان بيهود بني قريظة وخيبر والنضير وبني قينقاع ونقض صلح الحديبة بغزوة الاحزاب خندق سلمان الفارسي بغزو الساحل الغربي وباحزاب ودول عالمية وخندق سلمان الفارسي سيتكرر في هذا الزمان والشعب اليمني الاصيل يعلم علم اليقين بان بن سعود يقول شئ جميل ونبيل والفعل شئ اخر قبيح ودميم من الماضي للحاضر فهو امتداد ليهود بني قنقاع وتلميذ للانجليز والامريكان

فهو يقول بالحضن العربي وهو بالحضن العبري فهو يقول بالاسلام وافعاله تناقض تعاليم الاسلام ويقول بالصحابة وهو من دمر بيوت الصحابة وامهات المؤمنيين يقول بالسُنة والسلف الصالح وهو يناقض سُنة خاتم الانبياء والمرسلين والمجاهدين المؤمنيين الذين اجتثوا يهود المدينة المنورة وحرروا فلسطين فهو يقول بالسلام والدين وهو بفعل ملاهي الخمور والراقصات حتى مابعد صلاة الفجر وهو يقول بمراكز الاغاثة وهو ينهب النفط والغاز ويوزع مواد غذائية فاسدة وهو يدمر اضرحة اولياء الله الصالحين واهل البيت الكرام فهي شرك وكفر وبنفس الوقت يحافظ على اثار اليهود المفسدين بالارض ويتحدث عن الحوار وهو يرسل السيارات المفخخة

تسريب دبلوماسي

سربت مصادر دبلوماسية عن عزم الخائن هادي اصدارقرارات رئاسية تقضي بتمزيق اليمن الى خمسة اقاليم وتعيين حكام لها وبمسمى اليمن الاتحادي وبرعاية القيادة الرباعية للعدوان امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات وبالاستناد الى البند السابع لميثاق الامم المتحدة بناء على مقترح طرحه المبعوثان الاممي هانس غروندبرغ والامريكي تيم ليندركينغ للخائن هادي خلال لقائمها في عاصمة العدوان السعودية الرياض قبل ايام يقضي بتعيين مساعدين للخائن هادي لشؤون ماسمى باقاليم اليمن الاتحادي وتعيين الخائن احمدعلي عبدالله صالح عفاش مساعدا لهادي لشؤون اقليم آزال والخائن رشاد العليمي لشؤون إقليم الجند، والخائن عبدالله احمد غانم لشؤون اقليم عدن، والخائن سلطان العرادة لشؤون اقليم سبأ، والخائن أحمد عبيد بن دغر لشؤون اقليم حضرموت.

كما تضمن مقترح هانز المبعوث الاممي والامريكي ليندر كينغ ان يُمنح الجنوبيين حق الاستفتاء وتقرير المصير والانفصال والغاء اقليم تهامة سادس الاقاليم وضم محافظاته الاربع حجة والمحويت وريمة والحديدة إلى اقليم عائلة عفاش ازال بعد استثناء الشريط الساحلي الغربي بوضع خاص يخضع لحماية قوات غزو واحتلال تشارك فيه امريكا وبريطانيا ودول افريقية وعالمية بما فيها دول تحالف العدوان وبمعزوفة تأمين سلامة خطوط وحركة الملاحة الدولية عبر البحر الاحمر المهدد من ابناء البلاد المقاوميين للعدوان الجيش واللجان الشعبية و تأتي هذه التسريبات بعد ما عقد المبعوث الاممي لقاء مشاورات في فنادق الاردن مع احزاب المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والناصري و100 شخصية من موظفي وموظفات المنظمات الاجنبية باليمن

غدار يابن سعود

في عام 1934م حرر الامير احمد حميد الدين نجران وقواته تتوغل الى نجران وعسير وبن سعود يهرع الى صنعاء للحوار والمفاوضات وبعرض ضم نجران لليمن وابقاء عسير وجيزان تحت الوصاية السعودية وانهاء امارة الادريسي وامارة حسن آل عايض الانفصاليين حينها واثناء الحوار والمفاوضات امريكا تورد اسلحة حديثة للسعودي الذي شن هجوم غادر واحتل كل الساحل الغربي وانتهى الامر باتفاقية الطائف عام 1934م بانسحاب اليمن من نجران واجزاء من عسير وجيزان ووضعهما تحت الوصاية السعودية لمدة عشرين عام وبالمقابل انسحاب السعودية من الساحل الغربي حسب معاهدة الطائف واخوة عربية اسلامية بين البلدين.

وبعد ثورة الشباب 11فبراير 2011م المسروقه من اخوان الزنداني وعلي محسن وصعتر وكرمان ثم حكومة المناصفة مع حزب المؤتمر وحصانة لصالح عفاش وقالوا بمؤتمر الحوار الوطني وبالتوافق حسب المبادرة الخليجية السعودية واثناء الحوار كانت السفارة الامريكية تطبخ مؤامرة تقسيم اليمن الى اقاليم وزرع نصوص مفخخة بالدستور تمنح الاقاليم حق الانفصال عن اليمن واليمن لم يعد يمن وكانت مؤامرة تمرير دستور الاقاليم بالمخالفة لمبدا الحوار التوافقي وثورة 21سبتمبر 2014م بالمرصاد وكان العدوان والدمار والحصار والمجازر وانشاء عصابات مُسلحة متوحشه بالخطاب العنصري المناطقي الانفصالي التكفيري واليوم هناك امر واقع بالعصابات المسلحة في المحافظات المُحتلةويراد كيانات استعمارية حسب الامر الواقع بهذه العصابات المسلحة بعد معزوفة اقاليم مؤتمر حوار 2012م

بعد حوار عدوان 7 سنوات عدوان بعد حوار فنادق الاردن مارس 2022م بعدحوار الدنبوع وليندر كينج بعد دوامة الحوار بالسعودي واليهودي والامريكي وتدوير الاوراق المُتسخة العفافيش بعد الاخوان ولتدشين مرحلة اقتتال بالشمال والشمالي العفاشي يقتل اليمني الشمالي في اقليم ازال وبرعجة العفايش وهادي ولسنوات تساوي سنوات شرعجية الاخوان وهادي وربما يراد اكثر .

شرعجية العفافيش

يتكرر مشهد الماضي بحاضرالحوار المُعلن وبالباطن هناك شئ ما وراء الاكمة تقسيم وتمزيق وسلخ للساحل الغربي بالقوة الغازية متعددة الجنسيات والاديان والاعراق العالمية والافىيقية ويراد الاسواء بتدوير العفافيش ليكونوا شرعجية بالمحافظات الشمالية وبقرار من هادي الخائن وبمسمى اقليم آزال ورئيسه الشرعجي الخائن احمد علي عفاش ولينقل محافظات الشمال من مرحلة الامن والاستقرار والسكينة العامة الى مرحلة الاقتتال الى مرحلة اقيم ازال الجديد كما نقل الدنبوع الجمهورية اليمنية الى مرحلة اليمن الجديد ولتكون محافظات الشمال مسرحاً للتناحر والقتال الدامي بين شرعجية عائلة عفاش المدعومة من المجتمع الدولي اليهودي الامبريالي الغربي الاستعماري وبين جماعة انصار الله الارهابية حسب تصنيف قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2216م والذي وصف الهجمات على الامارات بالارهابية

بينما قوم العدوان الصهيوني والعفافيش بالقول ان القرار صنف جماعة انصار الله ارهاب وفي نفس الوقت تكون المحافظات الجنوبية قد انسلخت عن اليمن بالحاكم السعودي المندوب السامي لليهود الصهاينة وبهوية تتنكر لليمن التاريخي والجغرافي بينما يكون الساحل الغربي مُحتل بقوات دولية ومارب كعكة ترضية للاخوان وبالحالب الفرنسي الامريكي واقليم الجند تعز واب جائع وفقير وتحويله الى خزان بشري للتجنيد والارتزاق حسب مصالح الصهيونية العالمية في نجران في اوكرانيا في الساحل الغربي تحت وطأة الفقر والعوز و المعاناة وكل ذلك بعد معزوفة الحوار السعودي الجديد القديم .

والهدف الرئيسي هو حصر الانصار في جغرافيا جبال الشمال بدون السواحل والنفط والغاز وبدواعش العفافيش.

بؤس وخيبة وشقاء

الذكاء الصهيوني اليهودي الماكر الخبيث هذه المرة يراهن على حصان واهن عجوز يراهن على بقايا جمهور العفافيش وهم جمهور ليس للقتال والمعارك بل عصابة للفساد والافساد و النهب والغنائم والمناصب والسيارات والعقارات والترف والاستعلاء و باحسن الاحوال اغتيالات وبادني الاحوال ظاهرة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي مُسبقة الدفع وتناسى الماكر السعودي والمخادع الصهيوني ان ورقة عائلة عفاش محروقه بالجنوب والوسط والشمال بل ان دخان بدأ يتصاعد من داخل حزب المؤتمر الشعبي العام دخان سيتحول الى نار يحرق ورقة عائلة عفاش من حزب مؤتمر الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي كحزب وطني معادي للرجعية السعودية وتجاهل بني صهيون وبن سلمان وعيال زايد والسفير الانجليزي والامريكي ان المزاج الشعبي باليمن قد تغير وتبدل ولو كان بها حليب كان حلبها الهالك صالح عفاش في فتنة الثاني من ديسمبر 2017م

ومالم يحققه زعيم العصابة صالح عفاش لا ولن يحققه الصبيه المترفين احمد علي وطارق وعمار صالح عفاش ومظاهرة واحدة فقط من امهات واخوات وايتام وجدات الشهداء كفيلة بهزيمة فلول عفافيش الخيانة والعمالة مابالكم بطقم وزامل جهادي سيجرف بقايا العفافيش من الجبال الى مياة الساحل الغربي والساحل الغربي شريف ونظيف لا يقبل الجيف وسيقذف بها للشواطئ والمصير المعلوم المجهول .يا ياعائلة عفاش حلوا عن الشعب اليمني واتجهوا للاعمال الخيرية عسى ولعلى فضحايا عفاش بالالالف وضحايا العدوان اكثر والشعب اليمني قبائل والقبائل لاتنسى ثأرها حتى وان تم تدويركم باليهودي والامريكي والانجليزي والسعودي والاماراتي

وذلك التدوير لاحداث اقتتال شمالي شمالي هو ادانه لكم عند قبائل الشمال الابية والاصيلة والعريقة لوكنتم تعلمون يا عفافيش العائلة البائسة الخائبة لقد فشلت الوهابية التكفيرية طوال خمسين سنة من اختراق وشق قبائل الشمال بالتاسلم الوهابي التكفيري وفشل الاحتلال العصماني ومن انتم حتى تشعلوا فتنة اقتتال شمالي مالي ليتفرغ الصهيوني للجنوب والساحل واخيرات النفط ..اجلسوا عاقلين وهذه المره يكون الحساب عسير وعسير جدا وبزمن اسرع ان حدث ذلك.

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

16مارس2022م