كشف العميد يحيى سريع، في ايجاز صحفي حصاد 7 أعوام، ان القوات المسلحة نجحت خلال سبع سنوات من تدمير واعطاب واحراق ما يتجاوز (17397) الية ومدرعة وناقلة جند ودبابة وعربة وجرافة وسلاح متنوع ومن هذه العمليات (10518) موثقة بالصوت والصورة.

وأضاف سريع لقد باتت بعض المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية مقابر متكاملة لأفخر المدرعات الغربية الامريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها ..وستظل مقابر المدرعات والآليات الغربية شاهده على قوة الانسان اليمني واصراره وارادته في الدفاع عن بلده

ونوه العميد سريع بأنه تم خلال العمليات العسكرية النوعية اغتنام المئات من المدرعات والآليات وكميات مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وباتت نتائج هذه العمليات العسكرية أحد أبرز مصادر التسليح لقواتنا المسلحة إضافة الى الصناعات العسكرية.