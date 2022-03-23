عاجل الآن.. صنعاء تعلن عن استراتيجية جديدة لبيع القمح والدقيق وتحذر المخالفين ويتوعدهم بعقوبات رادعة وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

دشن وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة عملية البيع المباشر لمادتي القمح والدقيق عبر عدد من مراكز البيع في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة وجهت كبار مستوردي القمح والدقيق للبيع المباشر للمواطنين بهدف توفير هاتين المادتين بأسعار معقولة.

وأشار إلى أن تدشين البيع المباشر يهدف إلى منع الاحتكار وطمأنة المواطنين بتوفر المخزون الغذائي بكميات كبيرة تكفي لأشهر طويلة.. مؤكدا ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص على تأمين المخزون الغذائي.

وعبر وزير الصناعة والتجارة عن شكره لتفاعل الشركات المستوردة لتدشين البيع المباشر للدقيق والقمح.

إقامة معارض استهلاكية

لى ذات السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة تشجيع الوزارة على إقامة المعارض الاستهلاكية وتقديم عروض التخفيضات للمواطنين.

ووجه الوزير الدرة خلال زيارته معرض فاستيفال الاستهلاكي وعدد من الأسواق بالتوسع في إقامة المعارض الاستهلاكية في محافظات الحديدة والمحويت وحجة ومختلف المحافظات بما يسهم في تقديم عروض وخيارات عديدة أمام المواطنين في شراء السلع.

وأشاد بما لمسه من عروض وتخفيضات في السلع الغذائية.. داعيا كافة شركات الأغذية لتقديم العروض المناسبة مع قدوم شهر رمضان.. وتطرق الى ما تقوم به الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات من حملات ميدانية للرقابة على الأسعار والحد من عمليات الجشع والاحتكار ومنع أي تجاوزات أو إرتفاع غير مبرر في أسعار المواد الغذائية .

ولفت إلى أن الوزارة ستقدم شهادات شكر وتقدير لعدد من الشركات الملتزمة بالأسعار وعدم رفعها.. مشيرا إلى أن الوزارة رصدت عمليات تلاعب بالأسعار من بعض وكلاء الشركات وتجار الجملة، وسيتم التعامل القانوني لردع تلك المخالفات وحماية قوت المواطنين من بعض ضعاف النفوس.