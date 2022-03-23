لقي المنافق المجرم “ثابت جواس” وعدد من مرافقيه مصرعه في انفجار استهدف سيارته بين محافظتي عدن ولحج الواقعة تحت سيطرة ما يسمى بالمجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن، تزامناً مع عودة الاحتقان بين مرتزقة العدوان في الجنوب اليمني المحتل.

وأفادت مصادر إعلامية تابعة لمرتزقة العدوان، عن مصرع قائد محور العند اللواء المرتزق ثابت جواس مع 3 من مرافقيه.

وقالت المصادر، أن سيارة مفخخة استهدفت قائد محور العند المرتزق ثابت جواس مع 3 من مرافقيه بين محافظتي عدن ولحج.

وأظهرت صور تداولها ناشطون تصاعد لألسنه النيران جراء الانفجار الذي وقع في نقطة امنية تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي بالمنطقة الخضراء وعلى بعد امتار من محطة اليمدا لتوزيع المشتقات النفطية.

ولم تتضح دوافع الهجوم، لكن مصادر امنية هناك تحدثت بأنه كان يستهدف النقطة الأمنية، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى.

ويأتي الهجوم في وقت عاد فيه تصاعد الخلافات بين ما يسمى بالمجلس الانتقالي واطراف أخرى في المدينة على راسها حزب الإصلاح وحكومة الفار هادي إلى ذروته مع مساعي المجلس فرض واقع في عدن قبيل لقاء الرياض يمكنه من تمثيل جنوبي كامل وسط مخاوف خصومه من خطواته هذه التي قد تنسف مستقبلهم نهائيا.