قال موقع “ميدل إيست مونيتور” الأمريكي إن التحالف السعودي الإماراتي لم يتمكن من توجيه ضربة قاصمة للجيش واللجان الشعبية اليمنية.. وأن أمريكا أكتشفت في وقت مبكر أن حرب اليمن كانت فاشلة ولا يمكن هزيمة الأطراف اليمنية بقيادة صنعاء.

ومن هنا أنهت واشنطن دورها بحلول فبراير شباط من العام الماضي، الأمر الذي أغضب السعودية. وأكد أن الإمارات قلصت مشاركتها العسكرية قبل ثلاث سنوات، بعد ارتفاع عدد المسؤوليات وهدد اليمنيون بضرب مصالحها الاقتصادية والعسكرية.

علاوة على أنه بعد سبعة أعوام، تطارد الحرب الآن أولئك الذين شنوها، لذا فإن قرار الاستمرار أو وقفها لم يعد قرارهم..كل خيار له عواقب سياسية وقانونية وأخلاقية.

لقد أصبحت اليمن قوة إقليمية قوية مع مقاتلين ذوي خبرة في صفوفها. وذكر أن هذا الأمر يضغط على أبو ظبي والرياض، وبدلاً من ميزة نوعية ساحقة للحليفين، استعاد اليمنيون زمام المبادرة وخلقوا معادلة جديدة تقوم على “ميزان الرعب”. كما أنهم أكثر اعتماداً على الصواريخ والطائرات بدون طيار، وهو ما لم يكن ضمن حسابات أولئك الذين خططوا للحرب.

وأورد أن بمجرد استهداف مواقع يمنية من قبل التحالف يكون الرد سريعا ومدمرا.. وتضررت المنشآت الاقتصادية في الرياض والدمام وأبو ظبي، وكذلك المنشآت العسكرية.. لقد فقد السعوديون والإماراتيون الميزة.

وأفاد أن صور الأطفال اليمنيين الجوعى شوهت صورة التحالف.. فلا يمكن لأي شخص لديه ضمير أن يتأثر بصور الأطفال والرضع الهيكل العظمي.. وعلى الرغم من محاولة فرض تعتيم إعلامي في اليمن، إلا أن المنظمات الحقوقية استطاعت أن تكشف للجمهور العالمي آثار الحرب على شعب اليمن ، لا سيما حصار المطارات والموانئ.

ميدل إيست مينتور رأى الإمارات ساعدت في إنشاء مجموعات مسلحة في جنوب اليمن وحضرموت ، مما يهدد أي سلام ومستقبل اليمن، كما دعمت الانفصاليين في اليمن للسيطرة على ميناء عدن الذي تم وضعه تحت إدارة شركة موانئ دبي العالمية الضخمة في الإمارات.

وكشف الموقع أن الجنوبيين يفهمو الآن الطموحات التوسعية للمشاركين في الحرب. حيث تسيطر الإمارات على العديد من الموانئ الأفريقية في منطقة باب المندب، وحولت جزيرة سقطرى الاستراتيجية اليمنية إلى قاعدة عسكرية إلى جانب توسعها العسكري في عدد من دول المنطقة.

وتابع الموقع: أنه هناك شكوك قد أثيرت حول وجود القوات الإسرائيلية في سقطرى والعواقب العسكرية والاستراتيجية إذا كانت المخاوف مبررة. في غضون ذلك، تسعى قوات التحالف السعودي الإماراتي للسيطرة الكاملة على ميناء الحديدة، وعلى الرغم من تقليص الإمارات لوجودها العسكري المباشر، فإن أهل اليمن ينظرون إليها بعين الريبة.

وأكد الموقع فقدت قوات التحالف فقدت مبادرة الحرب والسلام في اليمن.. لا يستطيعون تصعيد القتال ولكنهم لا يريدون إنهائه دون تحقيق انتصارات حقيقية أولاً توفر لهم نفوذاً فعالاً في المفاوضات. من الواضح أن النتيجة الوحيدة للحرب حتى الآن هي الفوضى والتشرذم والدمار الذي لا يساهم في الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أنه لطالما عرف أنصار الحرب في واشنطن ولندن أن وليا العهد في الرياض وأبو ظبي لم يتمكنوا من إدارة حرب شاملة مثل تلك في اليمن، حيث احتوتها مقاومة محلية شرسة منذ البداية وقلبت المعادلة وفرضت توازن جديد لم يتوقعه أحد.

الموقع أشار إلى أنه لم يكن اليمنيون في وضع يسمح لهم بإجبار التحالف على قبول وقف إطلاق النار تحت أي ظرف من الظروف ، لكنهم كانوا يفرضون شروطهم ويطالبون بإجراء مفاوضات في بلد محايد ؛ عمان قد تكون المناسبة.

وقال مهما كانت توقعات كل طرف في الصراع ، فمن الواضح أنه بعد سبع سنوات من الحرب، سيكون الخروج منها أصعب من الدخول. وستنعكس الانتكاسات التي تواجهها السعودية والإمارات إقليمياً ، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي. المجلس المنكسر نتيجة الخلافات على الحرب.

واورد أنه إذا كانت الإعدامات الجماعية التي نفذتها السعودية مؤخرًا رسالة لمعارضين سياساتها محلياً وإقليميا ، فهي رسالة ضعيفة في ظل الانتكاسات العسكرية في اليمن. تطوير، يتفق الكثير على أن الإسراع بإنهاء الحرب أفضل من تأخيرها ، خاصة للتحالف السعودي الإماراتي.

وتابع الموقع أن أحلام النصر الشامل في اليمن تبخرت، وأصبحت المناقشات مركزة على الخروج بأقل تكلفة سياسية ممكنة.. فيعد سبع سنوات، لا يوجد مخرج من الحرب إلا على أساس محصلتها صفر، حيث يوجد رابحون وخاسرون.. سبع سنوات ولم تحقق الحرب في اليمن أهدافها.. هذا الفشل ، في نظر العالم ، هزيمة للطرف الذي شن الحرب واستمر في استمرارها.