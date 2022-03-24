أكد وزير الخارجية الايراني ​حسين أمير عبد اللهيان​ في تصريح له فور وصوله الى مطار بيروت الدولي، إستعداد إيران بشكل رسمي من أجل مد جسور التعاون مع ​لبنان​ في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع، قادما من دمشق، حيث كان في استقباله في مطار بيروت ممثلون عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية.

وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي لدى وصوله مطار بيروت، أنه “منذ شهر تقريبا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منتدى ميونيخ طرحت عليه استعداد ايران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة الف ميغاوات لكل محطة، اضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات الاخرى”.

وأضاف: نحن اليوم في بيروت لأن العلاقات بين البلدين ممتازة ونحن نتشاور بشكل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

ونوه الى انه منذ الزيارة الاخيرة التي أجراها الى بيروت الى اليوم حصلت تحولات كثيرة في المنطقة والعالم، حيث من الضروري ان نجري مشاورات أكثر دقة مع المسؤولين الاعزاء في لبنان حولها. وتابع: انه خلال هذه الزيارة يحمل سلاما حارا من الشعب الايراني الى كل الشعب اللبناني العزيز.

ومن المقرر أن يجري أمير عبداللهيان محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وهذه هي الزيارة الثانية لأمير عبداللهيان الى لبنان بعد توليه حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية« وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بيروت في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2021، بعد زيارته الى موسكو ومشاوراته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقد أجرى امير عبداللهيان في تلك الزيارة لقاءات ومحادثات مع المسؤولين والشخصيات اللبنانية البارزة، بحث خلالها معهم مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.