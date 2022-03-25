أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي ان تمسك الشعب اليمني برفع الحصار حق انساني وقانوني وداعم للسلام في اليمن.. منتقداً الأمم المتحدة واطروحاتها والمفاهيم المقلوبة وغياب المنطق فيها.

واضاف: الأمم المتحدة تسطيع أن تعتبر تمسك الشعب اليمني برفع الحصار شرطا مسبقا مع أن ذلك حق انساني وقانوي وداعم للسلام.

وتابع العزي في تغريدته: لكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تعتبر تمسك تحالف العدوان بالحصار شرطا مسبقا مع أن ذلك جريمة حرب ويتناقض مع بناء الثقة ومع السلام ومع القوانين.