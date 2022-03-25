أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي ان تمسك الشعب اليمني برفع الحصار حق انساني وقانوني وداعم للسلام في اليمن.. منتقداً الأمم المتحدة واطروحاتها والمفاهيم المقلوبة وغياب المنطق فيها.
واضاف: الأمم المتحدة تسطيع أن تعتبر تمسك الشعب اليمني برفع الحصار شرطا مسبقا مع أن ذلك حق انساني وقانوي وداعم للسلام.
وتابع العزي في تغريدته: لكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تعتبر تمسك تحالف العدوان بالحصار شرطا مسبقا مع أن ذلك جريمة حرب ويتناقض مع بناء الثقة ومع السلام ومع القوانين.
(مفاهيم مقلوبة وعالم بلا منطق)
الأمم المتحدة تسطيع أن تعتبر تمسك الشعب اليمني برفع الحصار شرطا مسبقا مع أن ذلك حق انساني وقانوي وداعم للسلام
لكنها في نفس الوقت لاتستطيع أن تعتبر تمسك تحالف العدوان بالحصار شرطا مسبقا مع أن ذلك جريمةحرب ويتناقض مع بناءالثقة ومع السلام ومع القوانين
— حسين العزي (@hussinalezzi5) March 24, 2022