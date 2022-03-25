أعلن المتحدث القوات المسلحة اليمنية, العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي السعودية ردا على العدوان والحصار.

وأكد العميد سريع استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأوضح أن الطيران المسير استهدف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية، بالإضافة إلى استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وبين العميد سريع أن القوة الصاروخية ضربت أهدافا حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية.

وتوعد العميد سريع السعودية بالمزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار، لافتا إلى أن القوات المسلحة لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني.

نص بيان عملية كسر الحصار الثالثة:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم”

صدق الله العظيم

ردا على استمرارِ الحصارِ الظالمِ على بلدِنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعون الله تعالى عمليةَ كسر الحصار الثالثة وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير

وذلك على النحو التالي:

استهدافُ منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة

استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة

استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة

استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية

إن القوات المسلحة ستنفذ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ ضمنَ بنك أهدافِ كسرِ الحصار

وإنها لن تترددَ في توسيعِ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار

والله على ما نقول شهيد

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صادر عن القوات المسلحة اليمنية

صنعاء الثاني والعشرين من شعبان 1443 للهجرة

الموافق للخامس والعشرين من مارس 2022