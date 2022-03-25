كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن تمكن الاجهزة الامنية من احباط مخططات الأعداء واستهداف امني كبير لم يظهر بفضل الله وتوفيقه.

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في سياق كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود مرور 7 اعوام من بدء العدوان الامريكي السعودي على اليمن الذي يصادف 26 مارس من كل عام ان: صمود الأجهزة الأمنية أفشل الكثير من مخططات الأعداء، وهناك استهداف أمني كبير لا يظهر بفضل الله وتوفيقه.

واضاف: تم إفشال مساعي العدو في توسيع دائرة الجريمة المنظمة والفوضى وترويج المخدرات وغيرها مشيرا الى ان ‏‎من مظاهر الإنجازات الأمنية تثبيت مستوى جيد من الاستقرار ومكافحة الجرائم والسرقة وضبط المجرمين.

وعلى صعيد الجبهة الاقتصادية قال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ‏‎:شهدنا صمودا في الجبهة الاقتصادية التي حاول العدو استغلالها كنقطة ضعف لشعبنا.

ووجه قائد الثورة حديثه للداخل قائلا: يجب أن يتفهم أبناء شعبنا طبيعة الإجراءات المتخذة في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية. وأشار الى ‏‎ان هناك جهود كبيرة من البنك المركزي في صنعاء واللجنة الاقتصادية العليا للحفاظ على العملة الوطنية.

وقال: نواجه تحديات اقتصادية وعسكرية وفي كل المجالات لكننا تعلمنا أن نحول التحديات إلى فرص لافتا الى ان ‏‎الاستسلام هو الخيار الكارثي وعواقبه وخيمة وكلفته باهظة جدا وخسارته في الدنيا والآخرة.

وتابع حديثه بالقول: ‏‎يتضح لنا من المتغيرات الدولية أهمية العناية بالانتاج المحلي، فقد ظهرت عواقب الاعتماد الكلي على الاستيراد عند التضرر بعد أي حدث عالمي مضيفا: من المهم جدا أن نتجه بكل جدية إلى الانتاج المحلي، وأن يتجه رجال المال والأعمال إلى هذا الخيار