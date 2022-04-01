يتحسن الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي بعد الهدنة الأممية المتفق عليها جميع الأطراف.

ويواصل الريال اليمني تعافيه أمام صرف العملات الأجنبية وإلى آخر تحديث للأسعار.

الأسعار بالمناطق المحررة

الدولار شراء 588 إلى 590 ريال.

الدولار بيع 595 إلى 599 ريال.

السعودي شراء 156 إلى 157 ريال.

السعودي بيع 157 إلى 157,5 ريال.

الأسعار بالمناطق المحتلة

الدولار شراء 1100 إلى 1110 ريال.

الدولار بيع 1120 إلى 1140 ريال.

السعودي شراء 290 إلى 295 ريال.

السعودي بيع 300 إلى 302 ريال.

وكان أعلن المبعوث الأممي الى اليمن هدنة رحبت بها جميع الأطراف، تتضمن فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء بشكل محدود خلال شهري الهدنة.